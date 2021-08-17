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17 августа 2021
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«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
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17 августа 2021
На днях в московском кинотеатре «КАРО SKY 17 Авиапарк» состоялась закрытая премьера второй части популярного мультфильма
«Босс-молокосос»
, главного героя которого вновь озвучил
Федор Бондарчук
. Официальная премьера в России состоится 19 августа, а пока долгожданное продолжение мультфильма успели оценить
Екатерина Волкова
,
Риналь Мухаметов
,
Наталья Земцова
,
Алика Смехова
,
Михаил Башкатов
и другие.
фото: Екатерина Волкова с дочкой (справа) и её подружкой
фото: Риналь Мухаметов
фото: Наталья Земцова с сыном
фото: Алика Смехова с сыном
фото: Михаил Башкатов с семьёй
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