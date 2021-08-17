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«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова

17 августа
2021 год

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17 августа 2021
На днях в московском кинотеатре «КАРО SKY 17 Авиапарк» состоялась закрытая премьера второй части популярного мультфильма «Босс-молокосос», главного героя которого вновь озвучил Федор Бондарчук. Официальная премьера в России состоится 19 августа, а пока долгожданное продолжение мультфильма успели оценить Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов, Наталья Земцова, Алика Смехова, Михаил Башкатов и другие.

«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Екатерина Волкова с дочкой (справа) и её подружкой


«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Риналь Мухаметов


«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Наталья Земцова с сыном

«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Алика Смехова с сыном

«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Михаил Башкатов с семьёй
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«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова фотографии
«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова фотографии
«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова фотографии
«Босс-молокосос»: Екатерина Волкова, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова фотографии
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