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Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка

18 августа
2021 год

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18 августа 2021
36-летняя Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка, о чём заявил её муж Колин Жост во время своего стендап-выступления. Об этом сообщает издание «Page Six».

«У нас будет ребёнок, и это потрясающе. Я не могу дождаться того момента, когда стану отцом», – признался Колин Жост.

Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка

Это первое официальное заявление о беременности Скарлетт. Ранее СМИ заявили, что актриса, скорее всего, в положении. Она не появлялась на публике, а интервью давала только онлайн – так, что в кадре была видна только верхняя часть тела. Наконец у поклонников и друзей появился официальный повод поздравить пару со скорым пополнением – малыш станет первым общим ребёнком супругов. Известно, что Скарлетт уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, а Колин станет отцом впервые.
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