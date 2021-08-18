36-летняя Скарлетт Йоханссон
ждёт второго ребёнка, о чём заявил её муж Колин Жост
во время своего стендап-выступления. Об этом сообщает издание «Page Six»
.
«У нас будет ребёнок, и это потрясающе. Я не могу дождаться того момента, когда стану отцом»
, – признался Колин Жост.
Это первое официальное заявление о беременности Скарлетт. Ранее СМИ заявили
, что актриса, скорее всего, в положении. Она не появлялась на публике, а интервью давала только онлайн – так, что в кадре была видна только верхняя часть тела. Наконец у поклонников и друзей появился официальный повод поздравить пару со скорым пополнением – малыш станет первым общим ребёнком супругов. Известно, что Скарлетт уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, а Колин станет отцом впервые.
обсуждение >>