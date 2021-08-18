Это официально: Ирина Горбачёва вышла замуж

Последние дни Ирина Горбачёва
не перестает радовать поклонников новыми подробностями творческой и личной жизни. Недавно актриса опубликовала тизер клипа на свою первую песню «Ты и я»
, а сегодня вышло большое интервью, в котором Ирина официально подтвердила замужество с Антоном Савлеповым
.
Ранее актриса только провоцировала слухи: судя по постам в соцсетях, свадебное торжество состоялось в июле 2021 года
– на видео Ирина в белом платье размахивает бутылкой шампанского.
В новом выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?»
Горбачёва в ответ на вопрос ведущей о том, есть ли среди колец на руке обручальное, показала безымянный палец правой руки и призналась: «Да, была свадьба»
.
Антон Савлепов, экс-солист группы «Quest Pistols» не участвовал в интервью, но поделился историей замужества с Ириной дистанционно.
«Я тогда очень глупо это сделал. Я по телефону сказал: «Когда вернёмся в Киев, то можем и пожениться» Ира спросила: «Это что, ты сейчас предложение делаешь?» И я такой: «Это что, я сейчас предложение делаю?» Но потом я понял, что не учёл другого человека. Для меня это может быть проще, но для другого – особенно, если это тонко чувствующая девушка, эмоциональная местами, то… Возможно, ей нужная сильная память об этом моменте. Должно быть событие»
, – рассказал Антон.
«Я столкнулась со всеми своими шаблонами. Знаешь, единорог на берегу океана, стоять в арке из цветов, все в розах, меня ведет отец, у меня длинная-длинная фата, все стоят и плачут. Вот эти все образы, которых мы нахватались и хотим дотянуться. Что за ними стоит? Мне хочется поделиться радостью, но не со всеми. Со всеми - это будет праздник для кого-то. Для родственников, всех друзей, всех родных. И ты бегаешь с бешеными глазами: «Всё хорошо? Всё нравится? Всё в порядке? А вы что будете? Да, горячее вот сюда несите» Акцент смещается. Поэтому мне очень нравится то, в каком формате мы отпраздновали. Шампанское в руки, танцевать, пить, никаких вопросов. И я кайфанула. Мы кайфанули вместе. Мы это вспоминаем и не жалеем»
, – поделилась радостными переживаниями актриса.
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