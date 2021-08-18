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«Хороший русский проект не может быть коммерческим»: Юрий Стоянов о стоимости «Городка»

18 августа
2021 год

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18 августа 2021
64-летний Юрий Стоянов стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Юзефович». В интервью актёр рассказал про цензуру в знаменитой телепередаче расцвета российского телевидения «Городок», а также высказал мнение, что этот проект был «антипродюсерским».

«Хороший русский проект не может быть коммерческим»: Юрий Стоянов о стоимости «Городка»


Стоянов поделился подробностями экономики «Городка»: оказывается, проект продавался дороже, чем программа «Вести», но правильно организовать план съёмок создатели программы не умели.

«Цена вопроса – очень осязаемая штука. В «Городке» на первом месте то, что мы хотим сыграть, то, что написали наши авторы. Один сюжет – на подводной лодке, второй – в детском саду, а третий сюжет – на стадионе. Три разъезда только из-за одной понравившейся шутки, очень точной истории. И ради этого надо мотаться по городу, потом всё это клеить, сводить, монтировать, красить. Ради 25 минут в неделю. Нет бизнеса, не выгодный абсолютно проект. Хороший русский проект не может быть коммерческим – это по тем временам. Тогда за него много платили – он был самый дорогой. Его покупали дороже «Вестей». Но «Вести» – огромная сеть, информационная программа, а «Городок» – белиберда, с точки зрения экономики», – поделился мнением Стоянов.

«Хороший русский проект не может быть коммерческим»: Юрий Стоянов о стоимости «Городка»

Неожиданно актёр заговорил о цензуре и вновь обнажил непрофессионализм создателей «Городка».

«С точки зрения цензуры я не получил за 20 лет ни одного замечания. Мы не давали этой возможности. Физически. У них не было возможности всё увидеть. Всё упиралось в человека, который жил в маленькой каморке, зовут его Паша, режиссёр монтажа. Он доклеивал передачу, уже принятую. Доводил до ума. Он мог вырезать букву «Ы» и вставить вместо неё букву «А». Перфекционизм доведенный до абсурда. Он садился на велосипед в 23:45, а «Стрела» отходила в 23:55. На этом велосипеде, догоняя последний вагон, он забрасывал проводнику нашу кассету. Мы ввели специальную должность «курьер» в Москве, когда и слова-то такого «курьер» не было. Человек в аэропорту у случайных людей спрашивал: «Не вам передали?» – встречал кассету «Городка» и привозил за 20 минут до эфира. Не было возможности посмотреть заранее, не видели они её. Как в эфире», – рассказал Юрий Николаевич.
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