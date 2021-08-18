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«Если умер – значит, уже не актуален»: Юрий Стоянов о своих кумирах

18 августа
2021 год

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18 августа 2021
На днях Юрий Стоянов дал большое интервью на YouTube-канале «Юзефович», в котором рассказал о своём культурном генокоде – фильмах и литературе, сформировавших артиста как личность.

«Если умер – значит, уже не актуален»: Юрий Стоянов о своих кумирах

О кинематографе

«С детства не поменялись приоритеты. Смотрел всего Чарли Чаплина, потом пошел итальянский неореализм. Феллини я смотрел в заводском кинотеатре. Что-то такое пленительное в этом было, необъяснимое… Феллини остаётся одним из моих самых любимых режиссёров. Для меня он не сложный – для меня это не предмет киноведческих размышлений, а совершенно естественный способ мысли и чувств. Чаплин, Феллини, Этторе Скола. Конечно, меня не миновали фильмы об индейцах, но это было ощущение, что это временное, просто неплохо проведенный вечер – не более того».

«Американское кино пришло ко мне через американских артистов. Выше Мерил Стрип никого нет. Некрасивая красота, какая-то другая. И может играть всё при таком аристократизме: от бомжихи до мадам Помпадур».

«Если умер – значит, уже не актуален»: Юрий Стоянов о своих кумирах

О литературе

«Пушкин вошёл в мою жизнь навсегда. Не со сказок, а с «Евгения Онегина». Моя мама работала сельским учителем и помогала девочке поступить в университет. Эта девочка учила стих из «Евгения Онегина». Я знал очень много глав наизусть, хотя мне было 4 года. Пушкиным можно было разговаривать. И вдруг от Пушкина сразу пошла советская поэзия, мимо Брюсова и Блока. Всё это поколение погибших на войне – Коган и Кульчицкий, Отрада и потом Слуцкий, Симонов, потом Пастернак, потом обратно Есенин и Маяковский. Постоянно перечитываю Пушкина. Гоголь, Чехов, а Достоевский – вообще мимо. Умом понимаю, сердцем – нет. Много пьес Островского, Довлатов. Жванецкий – нравится как явление, не как текст на бумаге».

«С Хемингуэем у меня была странная история. Он был моим любимым писателем лет до 22-х, потом я сдавал экзамен и говорю: «Знаете, с ним надо прощаться в 23 года» Вот Ремарка подольше можно читать. У Хемингуэя столько странного инфантильного мужского. Телеграфный стиль, много игры в брутальность. Я тогда спросил у преподавателя: «У него всё в порядке было по мужской части?» И он ответил: «Пять!» Я потом узнал, что это проблема действительно была. Конечно, ещё люблю Марка Твена, Дюма, Золя и Диккенса».

О современности

«Наша проблема в том, что если умер – значит уже не актуален. Фрэнка Синатры нет, но он еще действующий, заполняющий современное культурное пространство для американцев разного возраста, как и Элвис Пресли. Для меня временной отрезок не играет никакой роли».

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