«Моя маскулинность наводит на определённые мысли»: Ирина Горбачёва о сексуальной ориентации

На днях Ирина Горбачёва
стала героиней нового выпуска шоу «А поговорить?»
Ирины Шихман. Актриса рассказала об информационном давлении общества и внутреннем ощущении гендерной идентичности.
«У меня были мысли: может, им виднее со стороны? У меня мужской склад ума, прагматичность, я жила с пацанами, тусила с ними. Моя маскулинность наводит на определенные мысли. Но меня никогда не интересовали девчонки как предмет любви»
, – заявила Ирина. Однако возможность попробовать себя в отношениях с девушкой у актрисы все-таки была.
«Был момент, когда я была одна после развода. Прилетали информационные штуки о моей ориентации и я думала, что я про себя ничего не знаю или не хочу себе признаться, а они всё знают и видят. И я говорила: «Окей, я лесбиянка, допустим. Попробуем» Ровно в этот период жизни я попадаю в Лондон, меня сводит судьба с девушкой, у которой то отношения с мужчиной, то с девушкой. Мы в баре, я прошу её рассказать о своём опыте – как у неё первый раз с девушкой получилось. Я ей нравлюсь, она симпатичная. Мы могли бы пойти с ней в номер попробовать и никто бы об этом не узнал. Но я понимаю, что нет желания, ну не встаёт у меня, нет желания даже за сиську взять. Что я должна с собой сделать? Ради кого я должна делать этот эксперимент?»
.
Этот случай из жизни навёл Горбачёву на мысль о том, что навязать сексуальную ориентацию невозможно – поэтому утверждения о существовании гей-пропаганды смехотворны и бессмысленны: «Интересно, сколько девушек, которые не были лесбиянками, стали ими из-за группы «Тату»? Вот прям стали. Любили мальчиков, но из-за «пропаганды» попробовали поцеловались, стали жить вместе? Где они?»
, – возмутилась актриса.
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