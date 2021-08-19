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«Моя маскулинность наводит на определённые мысли»: Ирина Горбачёва о сексуальной ориентации

19 августа
2021 год

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19 августа 2021
На днях Ирина Горбачёва стала героиней нового выпуска шоу «А поговорить?» Ирины Шихман. Актриса рассказала об информационном давлении общества и внутреннем ощущении гендерной идентичности.

«Моя маскулинность наводит на определённые мысли»: Ирина Горбачёва о сексуальной ориентации


«У меня были мысли: может, им виднее со стороны? У меня мужской склад ума, прагматичность, я жила с пацанами, тусила с ними. Моя маскулинность наводит на определенные мысли. Но меня никогда не интересовали девчонки как предмет любви», – заявила Ирина. Однако возможность попробовать себя в отношениях с девушкой у актрисы все-таки была.

«Был момент, когда я была одна после развода. Прилетали информационные штуки о моей ориентации и я думала, что я про себя ничего не знаю или не хочу себе признаться, а они всё знают и видят. И я говорила: «Окей, я лесбиянка, допустим. Попробуем» Ровно в этот период жизни я попадаю в Лондон, меня сводит судьба с девушкой, у которой то отношения с мужчиной, то с девушкой. Мы в баре, я прошу её рассказать о своём опыте – как у неё первый раз с девушкой получилось. Я ей нравлюсь, она симпатичная. Мы могли бы пойти с ней в номер попробовать и никто бы об этом не узнал. Но я понимаю, что нет желания, ну не встаёт у меня, нет желания даже за сиську взять. Что я должна с собой сделать? Ради кого я должна делать этот эксперимент?».

«Моя маскулинность наводит на определённые мысли»: Ирина Горбачёва о сексуальной ориентации

Этот случай из жизни навёл Горбачёву на мысль о том, что навязать сексуальную ориентацию невозможно – поэтому утверждения о существовании гей-пропаганды смехотворны и бессмысленны: «Интересно, сколько девушек, которые не были лесбиянками, стали ими из-за группы «Тату»? Вот прям стали. Любили мальчиков, но из-за «пропаганды» попробовали поцеловались, стали жить вместе? Где они?», – возмутилась актриса.
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«Моя маскулинность наводит на определённые мысли»: Ирина Горбачёва о сексуальной ориентации фотографии
«Моя маскулинность наводит на определённые мысли»: Ирина Горбачёва о сексуальной ориентации фотографии
«Моя маскулинность наводит на определённые мысли»: Ирина Горбачёва о сексуальной ориентации фотографии
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