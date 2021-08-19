Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес Ольги Бузовой

Премьера постановки «Чудесной грузин»
на сцене МХАТ им. Горького
с участием Ольги Бузовой
прогремела два месяца назад. Тогда спектакль вызвал волну негатива в адрес Ольги и руководства театра – появление Бузовой в стенах МХАТа критиковали многие российские артисты
. Одним из них был Сергей Безруков
, который на закрытии фестиваля «Фабрика Станиславского» высказался
по поводу происходящего во МХАТе: «Хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас»
.
Ольга Бузова не стала молчать – в интервью журналу «Hello»
она заявила, что против неё организована настоящая травля, и ей очень жаль, что её любимый актёр Сергей Безруков в этом отчасти участвует: «Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!»
, – высказала свою обиду Ольга.
За свои слова Сергей Безруков объяснился только сейчас: «Мои претензии были даже не к исполнительнице (я не упоминал ее фамилии), а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре, вот в чем проблема»
, – заявил актёр в беседе с изданием «КП»
.
обсуждение >>