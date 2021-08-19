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Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес Ольги Бузовой

19 августа
2021 год

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19 августа 2021
Премьера постановки «Чудесной грузин» на сцене МХАТ им. Горького с участием Ольги Бузовой прогремела два месяца назад. Тогда спектакль вызвал волну негатива в адрес Ольги и руководства театра – появление Бузовой в стенах МХАТа критиковали многие российские артисты. Одним из них был Сергей Безруков, который на закрытии фестиваля «Фабрика Станиславского» высказался по поводу происходящего во МХАТе: «Хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас».

Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес Ольги Бузовой

Ольга Бузова не стала молчать – в интервью журналу «Hello» она заявила, что против неё организована настоящая травля, и ей очень жаль, что её любимый актёр Сергей Безруков в этом отчасти участвует: «Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!», – высказала свою обиду Ольга.

За свои слова Сергей Безруков объяснился только сейчас: «Мои претензии были даже не к исполнительнице (я не упоминал ее фамилии), а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре, вот в чем проблема», – заявил актёр в беседе с изданием «КП».
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Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес Ольги Бузовой фотографии
Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес Ольги Бузовой фотографии
Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес Ольги Бузовой фотографии
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