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Бывшая девушка Милоша Биковича рассказала о характере актёра

2 августа
2021 год

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2 августа 2021
24-летняя Арина Волошина, чемпионка по парным бальным танцам и экс-девушка Милоша Биковича рассказала изданию «Starhit», что её бывший молодой человек совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Бывшая девушка Милоша Биковича рассказала о характере актёра

Девушка заявила, что Бикович на экране сильно отличается от того человека, с которым она жила.

«Около года я жила не своей жизнью, так как была с ним в отношениях. Нужно было думать сугубо о его образе, репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога. У меня была последняя надежда, что в нём есть что-то человеческое, но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повёл себя очень грубо».

По словам Арины, артиста всегда волновали и заботили лишь собственные дела, образ жизни и внешний вид.

«Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых кричит, он о них не знает, видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и вины для него самое страшное, потому что это душит его. В такие моменты приходится подумать не о себе, не о своем комфорте и не о своем «я». Жизненные ситуации, которые сложились, раскрыли нутро человека со всех сторон».

Танцовщица не стала терпеть хамское поведение актёра. Она решила разорвать отношения с Биковичем. Как призналась девушка, она давно хотела рассекретить их роман, но Милош был против.

«Когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила: «Давай скажу, что не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем». Милош сказал: «Нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Если нас раньше заметят СМИ, тогда и не будем скрывать. Когда это произошло, его реакция, поведение и отношение ко мне — отдельная история. Он говорил, не реагировать и не отвечать. Я так и делала, слушала его».

Девушка подчеркнула — она публично решила обо всем поведать, так как на нее посыпались угрозы и оскорбления.

«Больше не хочу быть причастной, поэтому мне легче рассказать о сложившейся ситуации, чтобы больше никаких догадок и вопросов не было. Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют — я устала».
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Бывшая девушка Милоша Биковича рассказала о характере актёра фотографии
Бывшая девушка Милоша Биковича рассказала о характере актёра фотографии
Бывшая девушка Милоша Биковича рассказала о характере актёра фотографии
Бывшая девушка Милоша Биковича рассказала о характере актёра фотографии
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