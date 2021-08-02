Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

В Московском Современном художественном театре рассказали о состоянии художественного руководителя Владимира Стеклова
, госпитализированного с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС
.
29 июля стало известно, что Стеклова госпитализировали из-за жалоб на высокую температуру и затруднённое дыхание. Позднее выяснилось, что перед поездкой в больницу артист упал в обморок. У его жены Ирины также наблюдалась высокая температура.
Директор театра Руслан Банковский
отметил, что состояние артиста стабильное, никаких критичных проблем нет. Он заявил, что Стеклов останется в больнице на неделю. Там ему проведут общеукрепляющие процедуры. Он также отметил, что Стеклов передаёт всем огромный привет.
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