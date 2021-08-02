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Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

2 августа
2021 год

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2 августа 2021
В Московском Современном художественном театре рассказали о состоянии художественного руководителя Владимира Стеклова, госпитализированного с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

29 июля стало известно, что Стеклова госпитализировали из-за жалоб на высокую температуру и затруднённое дыхание. Позднее выяснилось, что перед поездкой в больницу артист упал в обморок. У его жены Ирины также наблюдалась высокая температура.

Директор театра Руслан Банковский отметил, что состояние артиста стабильное, никаких критичных проблем нет. Он заявил, что Стеклов останется в больнице на неделю. Там ему проведут общеукрепляющие процедуры. Он также отметил, что Стеклов передаёт всем огромный привет.
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