Виктор Сухоруков рассказал о сложной операции

Виктор Сухоруков
дал интервью изданию «7 дней
», в котором рассказал о перенесённой операции.
Актёр сообщил, что в этом году был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за проблем со здоровьем. 69-летний актер театра и кино не стал уточнять подробности и причины своей госпитализации, однако заявил, что перенесенная им ранее операция была сложной. По словам Сухорукова, на операционном столе он провёл несколько часов. Однако, несмотря на сложность операции, артисту удалось быстро восстановиться и вновь вернуться к работе.
«Она проходила три с половиной часа, под наркозом. Но я быстро восстановился и уже через пять дней бежал на репетицию. А на очередном приеме мой лечащий врач, профессор, сказал: «Виктор Иванович, делай прививку, плохо дело в мире с этой заразой… Делай!» Анализы перед операцией показали, что я переболел ковидом бессимптомно. Я тогда лишь руками развёл в удивлении. Но, вопреки хору антипрививочников, решил вакцинироваться. Так надёжнее».
Сухоруков признался, что его удивляют и возмущают актёры, которые не слушают профессионалов и пытаются навязать поклонникам свой дилетантский взгляд, убеждают отказаться от вакцины.
«Мне хочется прокричать: «А кто будет отвечать за здоровье или даже жизнь этих людей? Как они смеют брать такую ответственность?»
Сам Виктор Сухоруков вакцинировался в театре «Геликон-опера
».
«После прививки стал проверять, произошли ли какие-то изменения в организме. Особенно «прислушивался» к памяти, ведь для актера она очень важна. Но ухудшений не заметил: скорость мысли и движений — та же, роли не забыл. Через месяц после второй прививки сдал анализ крови на антитела — их уровень соответствовал 97 процентам защищенности. Скоро опять пойду проверять иммунитет. Если скажут: «Ревакцинируйтесь!» — сделаю и третью прививку! В моей семье все вакцинировались: и сестра Галина, и племянник Ваня. Так что мы общаемся без дистанций и с удовольствием проводим вместе лето на даче».
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