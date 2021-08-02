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«Быть старой лучше, чем мёртвой»: Рената Литвинова о том, как держит себя в форме

2 августа
2021 год

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2 августа 2021
Рената Литвинова, приехавшая в Ессентуки вести церемонию открытия кинофорума «Хрустальный ИсточникЪ», побеседовала с журналистами издания «Вокруг ТВ».

«Быть старой лучше, чем мёртвой»: Рената Литвинова о том, как держит себя в форме

Актриса и режиссёр рассказала, как ей удаётся держать себя в форме. Она сообщила, что из своего рациона уже очень давно исключила жареную картошку.

«В поездках я позволяю себе выпить чай с сахаром. А сегодня за завтраком вообще… позволила себе съесть всё, что там было. Я не ем жареную картошку уже много лет и вообще прилагаю огромные усилия, чтобы сохранить форму. Бегаю кроссы. Что ещё? Вы хотите, чтобы я про пластику рассказала? Вот тут говорят, что красную фестивальную дорожку сократили втрое — и я обрадовалась. Нести «всё это» на каблуках очень трудно».

Литвинова призналась, что во всём должен соблюдаться баланс и не должно быть перекосов между внутренним и внешним.

«Хорошо выглядеть — это работа. Но не должно быть перекосов между внешним и внутренним. Есть такие… едят одну горошинку в день, не выходят из фитнес-зала, а поговорить с ними не о чем… Нет, всё должно быть естественно, красиво стареть — тоже умение. Быть старой лучше, чем мёртвой».
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