Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз

Июль остался позади, но блеск последних вечеринок месяца продолжает ослеплять. Закрытая премьера арт-проекта, торжественные церемонии женского кино-фестиваля и гала-ужин на Капри в звёздном калейдоскопе прошедшей недели. 20 июля на территории Трёхгорной мануфактуры прошёл закрытый светский раут, посвященный премьере арт-проекта The Makers by Balvenie, на котором были замечены Любовь Толкалина, Дарья Мороз, Варвара Шмыкова, Полина Максимова, Анна Цуканова-Котт и другие.
фото: Любовь Толкалина
фото: Дарья Мороз
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов
фото: Полина Максимова
фото: Анна Цуканова-Котт
22 июля состоялся светский ужин в ресторане «Турандот» в честь уникальных коллекций High Artistry Дома Montblanc. Среди тех, кто лично познакомился с двумя собраниями пишущих инструментов, а затем отправился в гастрономическое путешествие, были Кирилл Серебренников, Анастасия Меськова и другие.
На днях знаменитости собрались на благотворительный гала-ужин фонда UNICEF и итальянского онлайн-ритейлера LuisaViaRoma. В этом году встреча прошла на территории монастыря Сан-Джакомо на острове Капри, куда приехали Хайди Клум, Орландо Блум, Эмили Ратаковски и другие.
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