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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз

2 августа
2021 год

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2 августа 2021
Июль остался позади, но блеск последних вечеринок месяца продолжает ослеплять. Закрытая премьера арт-проекта, торжественные церемонии женского кино-фестиваля и гала-ужин на Капри в звёздном калейдоскопе прошедшей недели. 20 июля на территории Трёхгорной мануфактуры прошёл закрытый светский раут, посвященный премьере арт-проекта The Makers by Balvenie, на котором были замечены Любовь Толкалина, Дарья Мороз, Варвара Шмыкова, Полина Максимова, Анна Цуканова-Котт и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Любовь Толкалина


Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Полина Максимова


Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Анна Цуканова-Котт


22 июля состоялся светский ужин в ресторане «Турандот» в честь уникальных коллекций High Artistry Дома Montblanc. Среди тех, кто лично познакомился с двумя собраниями пишущих инструментов, а затем отправился в гастрономическое путешествие, были Кирилл Серебренников, Анастасия Меськова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Кирилл Серебренников


Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Анастасия Меськова


Фестиваль «Новая женственность», на котором женщины-режиссеры представили свои работы, торжественно открылся 20 июля в кинотеатре «Художественный». На церемонии открытия были замечены Мария Миногарова, Александра Ревенко, Виктория Богатырева и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Мария Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Виктория Богатырёва

Закрылся фестиваль «Новая женственность» 27 июля совместным просмотром премьеры «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Среди гостей были замечены Рената Литвинова, Юлия Снигирь, Мария Шумакова, Дарья Повереннова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Рената Литвинова


Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Андрей Шаронов и Дарья Повереннова

На днях знаменитости собрались на благотворительный гала-ужин фонда UNICEF и итальянского онлайн-ритейлера LuisaViaRoma. В этом году встреча прошла на территории монастыря Сан-Джакомо на острове Капри, куда приехали Хайди Клум, Орландо Блум, Эмили Ратаковски и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Хайди Клум и Том Каулитц

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Кэти Перри и Орландо Блум


Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз
фото: Эмили Ратаковски
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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и Дарья Мороз фотографии
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