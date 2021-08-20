Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства

53-летний Дэниел Крэйг
заявил, что оставит своих детей без многомиллионного наследства: актёр планирует избавиться от него раньше, чем отправится на покой. Об этом сообщает издание «MailOnline»
.
Сейчас капитал Крэйга составляет около 160 миллионов долларов, но есть вероятность, что дочери актёра не унаследуют ни копейки. Дэниел назвал деньги, полученные по наследству, «неприятными» – поэтому большую часть миллионов он надеется раздать до своей смерти.
«Есть старая пословица: если ты умираешь богатым, то ты дурак. Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что идея наследства – очень неприятна. Моя философия заключается в том, что потратить или раздать деньги на благотворительность нужно успеть прежде, чем покинешь этот мир»
, – заявил Дэниел.
Отметим, что у актёра есть 3-летняя дочь от супруги, актрисы Рэйчел Вайс
, и 29-летняя дочь Элла
от предыдущего брака с Фионой Лаудон
. Мнение членов семьи Крейга насчёт его радикального решения пока неизвестно.
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