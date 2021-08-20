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Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства

20 августа
2021 год

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20 августа 2021
53-летний Дэниел Крэйг заявил, что оставит своих детей без многомиллионного наследства: актёр планирует избавиться от него раньше, чем отправится на покой. Об этом сообщает издание «MailOnline».

Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства


Сейчас капитал Крэйга составляет около 160 миллионов долларов, но есть вероятность, что дочери актёра не унаследуют ни копейки. Дэниел назвал деньги, полученные по наследству, «неприятными» – поэтому большую часть миллионов он надеется раздать до своей смерти.

«Есть старая пословица: если ты умираешь богатым, то ты дурак. Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что идея наследства – очень неприятна. Моя философия заключается в том, что потратить или раздать деньги на благотворительность нужно успеть прежде, чем покинешь этот мир», – заявил Дэниел.

Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства

Отметим, что у актёра есть 3-летняя дочь от супруги, актрисы Рэйчел Вайс, и 29-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лаудон. Мнение членов семьи Крейга насчёт его радикального решения пока неизвестно.
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Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства фотографии
Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства фотографии
Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства фотографии
Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства фотографии
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