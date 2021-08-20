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У Скарлетт Йоханссон родился ребёнок

20 августа
2021 год

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20 августа 2021
Не успели поклонники порадоваться недавней новости о беременности Скарлетт Йоханссон, как стало известно о рождении малыша. Об этом счастливый отец Колин Жост сообщил в своём Инстаграм-аккаунте: «У нас родился ребёнок, его зовут Космо. Мы очень его любим». Также он попросил уважать их со Скарлетт право на личную жизнь и за всеми комментариями обращаться к агенту. Стендап-комик Колин Жост стал отцом впервые, однако опыт воспитания детей у него уже есть – вместе со Скарлетт они растят её дочь Роуз от первого брака.

У Скарлетт Йоханссон родился ребёнок
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