Николь Кидман избежала обязательного карантина в Гонконге

Николь Кидман
избежала изоляции после прилёта в Гонконг и разозлила местных жителей. Об этом сообщает Reuters
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По правилам прибывающие в Гонконг из-за рубежа должны провести на самоизоляции от семи до 21 дня в специально отведенных для этих целей гостиницах. Срок самоизоляции зависит от уровня распространения COVID-19 в стране, откуда они приехали в Гонконг.
Это требование распространяется и на вакцинированных, и на местных жителей, вернувшихся домой. Но, как выяснилось, не на Николь Кидман, что вызвало бурную реакцию в местных соцсетях.
Пользователи указывали, что многие жители Гонконга из-за требований о самоизоляции уже почти два года не видели своих родных и близких.
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