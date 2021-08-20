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Николь Кидман избежала обязательного карантина в Гонконге

20 августа
2021 год

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20 августа 2021
Николь Кидман избежала изоляции после прилёта в Гонконг и разозлила местных жителей. Об этом сообщает Reuters.

Николь Кидман избежала обязательного карантина в Гонконге

По правилам прибывающие в Гонконг из-за рубежа должны провести на самоизоляции от семи до 21 дня в специально отведенных для этих целей гостиницах. Срок самоизоляции зависит от уровня распространения COVID-19 в стране, откуда они приехали в Гонконг.

Это требование распространяется и на вакцинированных, и на местных жителей, вернувшихся домой. Но, как выяснилось, не на Николь Кидман, что вызвало бурную реакцию в местных соцсетях.

Пользователи указывали, что многие жители Гонконга из-за требований о самоизоляции уже почти два года не видели своих родных и близких.
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№ 1
Мария Пугаль   20.08.2021 - 10:18
Ну все мы люди, может человек совершить ошибку читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Николь Кидман избежала обязательного карантина в Гонконге фотографии
Николь Кидман избежала обязательного карантина в Гонконге фотографии
Николь Кидман избежала обязательного карантина в Гонконге фотографии
Николь Кидман избежала обязательного карантина в Гонконге фотографии
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