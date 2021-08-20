Борис Галкин со слезами на глазах попросил прощения у дочери

Борис Галкин
стал гостем шоу «Секрет на миллион
». Артист рассказал, на какие жертвы ему и его 48-летней жене Инне Разумихиной
пришлось пойти ради рождения дочери. Он также попросил прощения у другой дочери и объяснил, что послужило причиной того, что они не общаются долгое время.
Актёр разоткровенничался и признался, что они с женой дважды пытались зачать ребенка, и только третья попытка, причём не без вмешательства медицины, оказалась удачной. Анна Галкина появилась на свет осенью 2017-го. Однако, к огорчению Бориса Сергеевича, дочь его предыдущей избранницы Елены Демидовой
, которую он воспитывал как свою, отказалась принимать и сестру, и новую семью отца.
Мария Борисовна оборвала с актёром всякую связь, заблокировав его даже в социальных сетях. Галкин тяжело воспринял негативную реакцию старшей дочери, связанную с разрывом с её матерью и рождением младшей наследницы. Он вспомнил, как Мария выпалила резкую фразу по отношению к нему.
«У тебя не должно было быть никаких детей!»
Артист до сих пор не оставляет надежды, что 44-летняя Мария простит его и возобновит общение. В эфире программы он обратился к дочери и со слезами на глазах попросил прощения.
«Машенька, ты всегда в моём сердце. Прости меня, в чём был и не был виноват! Храни тебя Господь. Я буду всегда с тобой».
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