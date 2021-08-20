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Борис Галкин со слезами на глазах попросил прощения у дочери

20 августа
2021 год

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20 августа 2021
Борис Галкин стал гостем шоу «Секрет на миллион». Артист рассказал, на какие жертвы ему и его 48-летней жене Инне Разумихиной пришлось пойти ради рождения дочери. Он также попросил прощения у другой дочери и объяснил, что послужило причиной того, что они не общаются долгое время.

Борис Галкин со слезами на глазах попросил прощения у дочери

Актёр разоткровенничался и признался, что они с женой дважды пытались зачать ребенка, и только третья попытка, причём не без вмешательства медицины, оказалась удачной. Анна Галкина появилась на свет осенью 2017-го. Однако, к огорчению Бориса Сергеевича, дочь его предыдущей избранницы Елены Демидовой, которую он воспитывал как свою, отказалась принимать и сестру, и новую семью отца.

Мария Борисовна оборвала с актёром всякую связь, заблокировав его даже в социальных сетях. Галкин тяжело воспринял негативную реакцию старшей дочери, связанную с разрывом с её матерью и рождением младшей наследницы. Он вспомнил, как Мария выпалила резкую фразу по отношению к нему.

«У тебя не должно было быть никаких детей!»

Артист до сих пор не оставляет надежды, что 44-летняя Мария простит его и возобновит общение. В эфире программы он обратился к дочери и со слезами на глазах попросил прощения.

«Машенька, ты всегда в моём сердце. Прости меня, в чём был и не был виноват! Храни тебя Господь. Я буду всегда с тобой».
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№ 1
Мария Пугаль   20.08.2021 - 10:19
Сначала ощущение, что он просит прощения только из-за блокировки) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Борис Галкин со слезами на глазах попросил прощения у дочери фотографии
Борис Галкин со слезами на глазах попросил прощения у дочери фотографии
Борис Галкин со слезами на глазах попросил прощения у дочери фотографии
Борис Галкин со слезами на глазах попросил прощения у дочери фотографии
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