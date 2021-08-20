«Всё это, честно говоря, должно было меня сломать»: Селена Гомес о заболеваниях и психических расстройствах

29-летняя Селена Гомес
стала главной героиней нового выпуска американского журнала Elle
, посвященного латиноамериканской культуре. В откровенной беседе Селена рассказала о заболеваниях, благотворительности и отказе от соцсетей.
Артистка вспомнила, как впервые обратилась за психологической помощью в 2014 году, когда у нее обнаружили волчанку
. Некоторые тогда предположили, что на самом деле певица прошла курс реабилитации от токсикомании.
«Я даже не знаю, что они на самом деле думали обо мне: наркотики, алкоголь, вечеринки. Тон сообщений был таким отвратительным».
Позже у актрисы обнаружили биполярное расстройство
.
«Когда я узнала об этом, я почувствовала, как тяжесть свалилась с моих плеч. Я могла сделать глубокий вдох и сказать: «Хорошо, это многое объясняет»
Певица также рассказала о своем отказе от соцсетей. Как сообщалось ранее
, в 2017 году она передала ведение своих аккаунтов помощнику.
«У меня нет инстаграма на телефоне, поэтому нет соблазна. Мне внезапно пришлось научиться быть с собой. Это раздражало, потому что раньше я могла часами смотреть на жизни других людей. Я могла два года пролистывать чей-то аккаунт в ленте, а потом осознавала: «Да я даже не знаю этого человека!». Теперь я получаю информацию надлежащим образом. Когда моим друзьям есть о чем поговорить, они звонят мне и говорят: «О, а я вот что сделал». Они не говорят: «Послушай, ты видела мой пост?»
Гомес также отметила, что сегодня большое значение в её жизни играет благотворительность. Помощь другим людям во многом помогла и ей самой преодолеть психологические проблемы.
«Моя волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психические проблемы, уязвимость на публике — всё это, честно говоря, должно было бы меня сломать. Каждый раз, когда я через что-то проходила, я думала: «Что еще? С чем мне еще придется иметь дело?». И тогда я сказала себе: «Ты будешь помогать людям». Это действительно то, что меня поддерживало.Все, к чему я привязана, имеет аспект благотворительности. Если из этого не выходит что-то хорошее, я не буду этого делать. Мне не нужны деньги. Мне нужны люди, которые хотят бороться вместе со мной»
.
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