Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями

34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли
скоро вновь станет мамой. Радостной новостью она поделилась у себя в инстаграме
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Модель опубликовала серию архивных фото. Такими снимками модель часто делится с подписчиками. Однако в этот раз завершилась «карусель» актуальной фотографией, на которой Рози запечатлена с уже заметно округлившимся животом. Девушка Джейсона Стэтэма
иронично подписала фото.
«Второй раунд»
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Подписчики сразу же принялись поздравлять модель, а также отметили ее креативный подход к объявлению беременности. А вот будущий отец в своем блоге новость о скором пополнении в семье пока не прокомментировал. Правда, стоит отметить, что Джейсон является не таким уж активным пользователем инстаграма.
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