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Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями

20 августа
2021 год

Лайфстайл >>
20 августа 2021
34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли скоро вновь станет мамой. Радостной новостью она поделилась у себя в инстаграме.

Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями

Модель опубликовала серию архивных фото. Такими снимками модель часто делится с подписчиками. Однако в этот раз завершилась «карусель» актуальной фотографией, на которой Рози запечатлена с уже заметно округлившимся животом. Девушка Джейсона Стэтэма иронично подписала фото.

«Второй раунд».

Подписчики сразу же принялись поздравлять модель, а также отметили ее креативный подход к объявлению беременности. А вот будущий отец в своем блоге новость о скором пополнении в семье пока не прокомментировал. Правда, стоит отметить, что Джейсон является не таким уж активным пользователем инстаграма.
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№ 1
Мария Пугаль   20.08.2021 - 10:18
Очень красивая пара, рада за них! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями фотографии
Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями фотографии
Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями фотографии
Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями фотографии
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