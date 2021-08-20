Участник шоу «Замуж за Бузову» сыграет Пушкина в новом сериале

На днях стартовали съёмки
«Сказок Пушкина. Для взрослых
». Выяснилось, что самого Александра Сергеевича Пушкина сыграет звезда шоу «Замуж за Бузову» Жан-Мишель Щербак
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Актёр, выбранный на роль Пушкина, рассказал, что у него нет эфиопских корней. Мама Жан-Мишеля Щербака русская, родившаяся в Ташкенте, а папа — гвинеец. Артист поведал, что вырос в Москве и, конечно, ощущает себя россиянином. В Гвинее Щербак никогда не был, хотя по-французски говорит свободно. Жан-Мишель признался, что совсем недавно его мама вновь нашла его отца. В связи с этим он, возможно, посетит африканскую родину своего родителя.
«Вот недавно мама нашла папу, и я собираюсь съездить — в Гвинее у меня много родственников».
Во время беседы с журналистами Щербак вспомнил, что ему буквально все пророчили, что однажды он обязательно сыграет Пушкина.
«То, что я буду играть Пушкина, мне пророчили все — я с в 15 лет понял, что буду актёром. Но долгое время ничего не получалось. Судьба мулатов в российском кинопроизводстве непростая — нам дают роли иностранцев, каких-то учителей кубинских танцев. И только с приходом в нашу жизнь онлайн-площадок ситуация стала меняться. Эксперименты, провокация, иное отношение к цензуре — здесь больше возможностей».
Артист уверяет, что зритель сразу поймёт, что перед ними именно Пушкин. Жан-Мишель поделился и тем, что он думает об Александре Сергеевиче Пушкине.
«Что я думаю о великом поэте? Он гений, но какой-то очень родной и простой. Недооцененный при жизни, определенно хулиган… Ему бы сегодня здесь понравилось».
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