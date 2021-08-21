«Полный бардак, разнос»: Людмила Шмелёва обвинила Олега Меньшикова в деградации театра

В Театре Ермоловой
снова неспокойно: после Марии Бортник
и Елены Папановой
о своём увольнении рассказала Людмила Шмелёва
. Актриса в интервью изданию «News.ru»
высказала недовольство худруком Олегом Меньшиковым
и обвинила его в деградации театра.
Людмила отмечает, что своему сокращению почти не удивилась – недовольство театральной политикой Олега Меньшикова копилось у неё давно. Однако не только Людмила оказалась в списке на увольнение – постепенно руководство избавляется от многих «андреевцев», актёров «старой гвардии», а на их замену приходят артисты помоложе. При этом зарплаты молодого поколения в разы больше.
«Я вижу, что происходит абсолютная деградация какой-либо эстетики, какого-либо уважения к своему делу: срывы гастролей, какие-то пирушки, развлечения, тусовки. К театру это не имеет никакого отношения. Первый год после прихода Меньшикова как-то держалось лицо, но потом начался полный разнос. Эти его загулы, срывы спектаклей, срывы гастролей. Причём Владимир Алексеевич Андреев, покойный наш бывший худрук, конечно, старался держать нас в каком-то нейтралитете, потому что недовольство нарастало. И это не только моё мнение, а многих моих коллег, именно андреевцев, тех, которые сейчас попали под сокращение»
.
«Мы их не знаем и не видим, а ведут они себя как звёзды, и зарплаты им платят немыслимые. У нас в среднем 20 тысяч в месяц зарплата. Вновь прибывшие люди могут получать по 100–200 тысяч рублей. Может быть, это контрактные зарплаты. Но они не штатные актёры, они приходят на договора. И я так понимаю, что наш состав сейчас как раз пытаются сократить именно по этой причине — они хотят взять других актёров на наши места. С нашей точки зрения, это не сокращение, это увольнение, завуалированное под сокращение»
.
Рассуждая о причинах возникших в театре проблем, Шмелёва признаётся, что труппа и руководство по-разному мыслят обновление театрального репертуара, из-за чего «традиции» в театре ушли на второй план. Однако «андреевцы» сдаваться не собираются – актёры планируют подавать на Меньшикова в суд, чтобы справедливость восторжествовала.
«Проблемы есть в том же МХАТе имени Горького. Даже не финансовые, актёры жалуются на притеснения из-за несогласия с политикой нового руководства, которое стоит на позиции, что эстетика театра меняется и надо обновлять репертуар. Конечно, надо обновлять! Но в русском театре всегда были традиции, и нас на этом растили. А сейчас полный бардак, разнос. Этот произвол, конечно, вызывает у нас возмущение и выливается в реальный бунт. Потому что мы положили жизнь на это»
, – рассказала Людмила.
«Мы будем биться до последнего, будем судиться. Наша задача — потребовать замены худрука, потому что этот человек не имеет права руководить театром. У нас на этот счёт большие планы. Мы прекрасно понимаем, что всё не просто так, наверняка есть люди, которые стоят за Меньшиковым. Может быть, влиятельные люди. Но у нас нет выбора. Мы посвятили театру свою жизнь, каждый из нас. Каждый, кто в этом списке сокращённых. Мы будем стоять до конца. И не ради того, чтобы нас восстановили, а просто ради справедливости»
.
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