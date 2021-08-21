Анджелина Джоли завела аккаунт в Инстаграме, чтобы рассказать о судьбах афганцев

На днях Анджелина Джоли зарегестрировалась в Инстаграме
. Актриса создала страницу в соцсети, чтобы поддержать жителей Афганистана, власть в котором захватило движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). В первом посте она опубликовала письмо, которое ранее получила от афганской девочки, – в нём сообщается, что права народа снова нарушаются.
«Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я завела Инстаграм, чтобы поделиться их историями и донести голоса людей, которые отстаивают свои права, а также борются за права человека по всему миру»
, — написала актриса под первой публикацией.
Джоли высказала своё отношение к сложившейся политической ситуации в Афганистане и подчеркнула, что будет искать способы помочь афганцам. Актриса призвала своих подписчиков к ней присоединиться.
«Отвратительно наблюдать, как афганцы вновь вынуждены бежать из‑за страха и неизвестности, охвативших их страну. Потратить столько времени и денег, пролить кровь и потерять людей лишь для того, чтобы прийти к такому результату — это неудача, которую просто невозможно понять. Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, вы присоединитесь ко мне»
, – заключила актриса. Отметим, что менее чем за сутки на аккаунт Анджелины Джоли подписались 5,3 миллиона пользователей.
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