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Анастасия Макеева просит экс-супругу своего мужа прекратить травлю

21 августа
2021 год

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21 августа 2021
Анастасия Макеева в очередной раз обратилась к бывшей жене своего супруга Романа Малькова с просьбой остановить травлю. Ранее актриса рассказала о непрекращающихся угрозах не только в свой адрес – она заявила, что хейтеры атакуют её родителей и друзей. В этот раз последствия конфликта вышли на новый уровень: Макеева попала в больницу из-за нервного срыва, а старший сын Светланы и Романа, Андрей, который живет вместе с отцом и мачехой, мучается от бессонницы и панических атак. Не называя имён, актриса призвала соперницу к перемирию.

Анастасия Макеева просит экс-супругу своего мужа прекратить травлю

«Как прошёл мой день? Утром больница, капельницы, потом фониатр и неутешительный диагноз – нервный срыв и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Больницы, уколы, аптеки и теперь, после постоянных угроз и оскорблений, адвокаты собирают все справки по вызовам скорых (это было далеко не первое обращение). И травля ребёнка тоже дала свои плоды. У Андрея были панические атаки и отсутствие сна, и приезжала к нему тоже скорая. То, что творится на странице у Андрея, и как его унижают – это просто немыслимо, и ему очень нужна поддержка, чтоб остановить травлю подростка», – заявила Макеева в одной из последних публикаций в Инстаграме.

Анастасия посоветовала экс-супруге Романа «перенаправить энергию» на улучшение отношений с сыном: «Направьте свою энергию на ликвидацию конфликта с Андреем, ибо теперь ваши амбиции в желании мстить отразились на состоянии здоровья ребёнка, и это уже факт, отображённый в мед. документе. Мое послание – не упрёк и не желание обвинить. Я хочу остановить и предостеречь от неприятных последствий. Прошу обратить внимание, что подстрекательство к агрессии преследуется законом».
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Анастасия Макеева просит экс-супругу своего мужа прекратить травлю фотографии
Анастасия Макеева просит экс-супругу своего мужа прекратить травлю фотографии
Анастасия Макеева просит экс-супругу своего мужа прекратить травлю фотографии
Анастасия Макеева просит экс-супругу своего мужа прекратить травлю фотографии
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