Равшана Куркова впервые показала сына

40-летняя Равшана Куркова
год назад стала мамой, но рассказать об этом решила только сейчас. Актриса опубликовала фотографии уже подросшего сына Гаспара в Инстаграме
с подписью: «Моё сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни - самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый»
.
Отец мальчика также поделился фотографией с сыном
в своём аккаунте. Возлюбленный актрисы – бизнесмен, совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян
. Счастливую маму в комментариях под постом поздравили Елизавета Боярская
, Анна Чиповская
, Марина Александрова
и другие коллеги и друзья.
обсуждение >>