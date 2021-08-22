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Равшана Куркова впервые показала сына

22 августа
2021 год

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22 августа 2021
40-летняя Равшана Куркова год назад стала мамой, но рассказать об этом решила только сейчас. Актриса опубликовала фотографии уже подросшего сына Гаспара в Инстаграме с подписью: «Моё сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни - самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый».

  Отец мальчика также поделился фотографией с сыном в своём аккаунте. Возлюбленный актрисы – бизнесмен, совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян. Счастливую маму в комментариях под постом поздравили Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Марина Александрова и другие коллеги и друзья.

Равшана Куркова впервые показала сына

Равшана Куркова впервые показала сына

Равшана Куркова впервые показала сына

Равшана Куркова впервые показала сына
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Равшана Куркова впервые показала сына фотографии
Равшана Куркова впервые показала сына фотографии
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