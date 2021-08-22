СМИ: Ченнинг Татум встречается с Зои Кравиц

Похоже, сердце голливудского красавчика Ченнинга Татума
снова не свободно. 41-летний актёр был замечен на романтической прогулке с 32-летней Зои Кравиц
. Хотя они уже не раз опровергали слухи о романе, снимки папарацци говорят сами за себя.
Зои и Ченнинг прогулялись по Нью-Йорку, а также вместе прокатились на велосипеде. При этом Кравиц сидела сзади, нежно приобняв своего спутника за шею. Позднее их снова заметили во время прогулки. На этот раз Кравиц и Татум пили кофе, мило болтали и смеялись. Судя по снимкам, они наслаждаются общением друг с другом.
Познакомились Ченнинг и Зои во время съемок фильма «Остров кисок»
, где Кравиц была режиссером, а Татум играл главную роль. Первые слухи о романе актёров появились в январе этого года, после развода
Зои Кравиц с Карлом Глусманом
. Поговаривали даже, что Татум мог стать причиной их расставания. Однако актриса опровергла эту информацию, сказав, что на тот момент была абсолютно свободна.
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