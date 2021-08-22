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Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина

22 августа
2021 год

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22 августа 2021
В Калининграде стартовал IX фестиваль короткометражного кино «Короче». Он продлится до 22 августа. В этом году в основном конкурсе представлено 36 короткометражек и еще 35 работ во Внеконкурсной программе. Жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях — «Приз за лучший фильм», «Приз за лучший сценарий», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую операторскую работу» и «Приз за лучший анимационный фильм».

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина

Символом «Короче» в этом году стал немой фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на луну». В 1902 году режиссер создал первый блокбастер и установил рекорд по продолжительности короткометражного фильма.

По красной дорожке фестиваля прошли звёзды отечественного кинематографа – Любовь Толкалина, Александра Ревенко, Дарья Екамасова, Екатерина Волкова, Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Катерина Волкова, Ольга Сутулова, Дарья Чаруша, Дарья Михайлова, Дарья Калмыкова, Владимир Яглыч, Алексей Чадов, Антон Севидов, Антон Филипенко, а также члены жюри Юрий Быков, Марина Александрова, Сергей Козлов, Константин Бронзит, Максим Лагашкин, Анастасия Пальчикова и другие гости фестиваля.

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Марина Александрова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Дарья Чаруша

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Светлана Степановская

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Дарья Михайлова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Ольга Сутулова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Екатерина Волкова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Марина Доможирова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Анастасия Пальчикова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Алексей Чадов

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Дарья Екамасова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Юлия Хлынина

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Катерина Шпица

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Александра Ревенко и Антон Севидов

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Карина Собина

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Екатерина Волкова

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Юрий Быков

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Сергей Сельянов

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Пётр Буслов с супругой Евгенией

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Любовь Толкалина

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Вадим Мичман

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Антон Филипенко

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Наталья Каневская

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Ольга Воронина

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Владимир Яглыч

Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина
фото: Дарья Калмыкова
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Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина фотографии
Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина фотографии
Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина фотографии
Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина фотографии
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