Короче-2021: Марина Александрова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина

В Калининграде стартовал IX фестиваль короткометражного кино «Короче». Он продлится до 22 августа. В этом году в основном конкурсе представлено 36 короткометражек и еще 35 работ во Внеконкурсной программе. Жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях — «Приз за лучший фильм», «Приз за лучший сценарий», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую операторскую работу» и «Приз за лучший анимационный фильм».
Символом «Короче» в этом году стал немой фильм Жоржа Мельеса«Путешествие на луну». В 1902 году режиссер создал первый блокбастер и установил рекорд по продолжительности короткометражного фильма.
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