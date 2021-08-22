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«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем

22 августа
2021 год

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22 августа 2021
На этой неделе весь Интернет всколыхнула неожиданная новость — телеведущая Настя Ивлеева и певец Элджей больше не вместе. Скрывать этот факт от общественности пара не стала и сразу сделала официальное заявление. Более того, Ивлеева дала интервью журналу «Tatler», где подробно рассказала об отношениях с Элджеем.

«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем

Всё началось в 2018 году — тогда Настя снималась в «Орле и Решке», а Элджей ездил с концертами по России. Они постоянно переписывались и вскоре влюбились друг в друга.

«Вживую встретились только через месяц, но уже тогда были влюблены друг в друга по эсэмэс», — призналась Ивлеева.

Паре сразу удалось завоевать любовь публики — два кумира молодёжи теперь вместе. Уже через год появились слухи и о свадьбе. Алексей (Элджей) сделал предложение возлюбленной в её день рождения, 8 марта. Было это в родном городе певца Новосибирске, где он давал концерт. После очередного выступления, когда Ивлеева уже пошла спать, артист пришёл к ней с кольцом.

«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем

«Вдруг слышу, как он топает в сторону гостиной и обратно. Встает на колени у кровати. Слышу щелчок. Стягиваю одеяло с одного глаза — и вижу кольцо. Я, конечно, разревелась».

Все ожидали торжество особого размаха, но этого не произошло. Не было даже свадебного платья — будущие супруги пошли в ЗАГС в том, в чём и возвращались со съемок. Им нужно было пожениться как можно быстрее, и нашлось лишь одно окно — в тот самый вечер.

«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем

«Мы посмотрели друг на друга, на наши луки. Не было родителей, которых стоило, конечно, пригласить. Но мы так этого хотели, что думали только о том, как выходим оттуда мужем и женой. У Леши не было кольца, и он надел на безымянный палец какой-то из своих перстней. Свидетелями были мой менеджер и визажист. Потом мы приехали домой и открыли бутылку вина. На этом празднество закончилось», — рассказала Анастасия.

С тех пор Настя стала носить фамилию мужа — Узенюк, и влюблённые с головой окунулись в семейную жизнь. Кстати, именно это, по мнению Ивлеевой, могло стать одной из причин расставания.

«Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно постоянно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех».

«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем

Когда Элджей и Ивлеева это поняли, они решили сделать паузу в отношениях. Дать соскучиться друг по другу, как это было во времена бесконечных съемок и проектов, когда, чтобы увидеться, нужно было найти окно в плотном графике.

«Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: «Давай, чао-какао!». Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать», — рассказала Анастасия.

«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем

Впервые всерьез экс-возлюбленные задумались о разводе в начале лета. Это было совершенно обдуманное, но тяжёлое решение.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали».
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«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем фотографии
«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем фотографии
«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем фотографии
«Я до сих пор очень сильно люблю»: Анастасия Ивлеева о разводе с Элджеем фотографии
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