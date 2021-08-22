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Максим Матвеев перевоплотился в женщину для клипа группы «Моя Мишель»

22 августа
2021 год

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22 августа 2021
39-летний Максим Матвеев поучаствовал в съемках клипа группы «Моя Мишель». Музыканты решили сделать романтичный ремейк песни «Зима в сердце», который в 2000-х исполняла группа «Гости из будущего».



По сюжету герой Матвеева каждый вечер перевоплощается в дрэг-квин и выступает в клубе в образе Снежной Королевы. А его партнёрша, которую сыграла солистка группы Таня Ткачук, пытается принять увлечение своего избранника. Поэтому перевоплощается в мужчину.

Максим Матвеев перевоплотился в женщину для клипа группы «Моя Мишель»

«Мои первые в жизни съемки в клипе… Впечатления невероятные!», - поделился своими впечатлениями Матвеев.
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Максим Матвеев перевоплотился в женщину для клипа группы «Моя Мишель» фотографии
Максим Матвеев перевоплотился в женщину для клипа группы «Моя Мишель» фотографии
Максим Матвеев перевоплотился в женщину для клипа группы «Моя Мишель» фотографии
Максим Матвеев перевоплотился в женщину для клипа группы «Моя Мишель» фотографии
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