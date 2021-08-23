Оксана Сташенко рассказала о пользе вакцинации

Оксана Сташенко
сообщила о намерении провести ревакцинацию.
Актриса сейчас снимается в Риге, а по возвращении в Москву намерена повторно привиться вакциной от коронавируса.
«Прививку я сделала одной из первых, в январе, и она дала мне возможность работать за рубежом. Теперь пришло время повторить. Я была готова на ревакцинацию ещё в июле, до отъезда на съемки. Но уровень антител на тот момент позволил отложить эту процедуру до осени. В сентябре мы с мужем обязательно привьёмся, и я улечу на фестиваль «Амурская осень» в Благовещенск».
Сташенко заявила, что идея о массовой вакцинации её не пугает, она прекрасно знает, по какому принципу работают прививки.
«Массовая вакцинация у меня опасений не вызывает. Со школьной скамьи, а я была отличницей, знаю, как действуют прививки. И продолжаю расширять свои познания в этой области. Я не отношусь к мракобесам и обывателям, которые, не вникая в суть вопроса, сами «ведутся на фейки» да еще запугивают других».
Актриса рассказала, что, когда сделала прививку, у нее был только один неприятный симптом — поднялась температура 37,8.
«По рекомендации врача приняла отечественный парацетамол, и к ночи температура нормализовалась. А потом со мной случился казус. Я уехала на питчинг юных кинематографистов во Владивосток, где была председателем жюри. Там было много подростков, они шли ко мне с открытыми сердцами, но не всегда с прикрытыми масками лицами… Плюс было прохладно, и я подхватила простуду. Тогда доктор сказал, что второй компонент не обязательно делать на 21-й день, можно в интервале с 21-го по 51-й. Я дождалась полного выздоровления и привилась. Сейчас спокойно могу передвигаться по стране с гастролями. Помните: пандемия пройдет, главное — беречь друг друга».
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