Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга
исполнила главную роль в фильме Николая Хомерики
«Море волнуется раз
». Об этом сообщает издание «Starhit
».
Около года назад Ольга дебютировала на сцене театра
, а на днях стало известно, что Бодрова сыграла главную роль в новом фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Кроме неё в картине снялись Валерий Степанов
, Андрей Смоляков
и Юлия Ауг
.
Сюжет строится вокруг влюбленных Саши и Коли, которые решают сбежать от всего мира в старый дом в глухом лесу. Вскоре они встречают загадочных супругов, которых играют Ауг и Смоляков, очень напоминающих их самих.
Премьера фильма состоится в рамках фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи. Ольга и вся съемочная команда лично представят картину зрителям и жюри.
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