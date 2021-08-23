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Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино

23 августа
2021 год

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23 августа 2021
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга исполнила главную роль в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Об этом сообщает издание «Starhit».

Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино

Около года назад Ольга дебютировала на сцене театра, а на днях стало известно, что Бодрова сыграла главную роль в новом фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Кроме неё в картине снялись Валерий Степанов, Андрей Смоляков и Юлия Ауг.

Сюжет строится вокруг влюбленных Саши и Коли, которые решают сбежать от всего мира в старый дом в глухом лесу. Вскоре они встречают загадочных супругов, которых играют Ауг и Смоляков, очень напоминающих их самих.

Премьера фильма состоится в рамках фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи. Ольга и вся съемочная команда лично представят картину зрителям и жюри.
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№ 1
Анастасия Стипко   23.08.2021 - 13:15
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Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино фотографии
Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино фотографии
Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино фотографии
Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино фотографии
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