Анастасия Макеева рассказала, как лечится после потери голоса

Анастасия Макеева
, которая недавно вышла замуж
, попала в грандиозный скандал. Артистке устроили травлю в Сети, после чего её госпитализировали с нервным срывом и потерей голоса
. После лечения артистка решила поделиться с подписчиками в инстаграме
новостями о своём самочувствии, а также рассказала о способах лечения.
Возмущённая Макеева рассказала фанатам о том, как лечится. Она сообщила, как восстанавливала голос.
«При потере голоса на нервной почве и в последствии травмы может быть несколько сценариев развития. Были в практике случаи, когда голос восстанавливался за неделю, но были случаи, когда несколько месяцев. Муж делает мне уколы, я делаю ингаляции гормональными, очень сильными препаратами, и мы нашли в Любляне фонеатора. Едет еще и вторая исполнительница, поэтому пока большой вопрос выйду ли я на сцену или нет. Но мы работаем над этим активно, спасибо вам за то, что переживаете».
Анастасия также решила прокомментировать конфликт с экс-супругой своего мужа. После развода Романа актриса делилась, что Светлана запрещает детям общаться с отцом. Более того, она, по мнению Макеевой, пытается манипулировать бывшим супругом с помощью отпрысков. Пока Анастасия находилась в больнице, Роман решил проведать своих детей, однако снова не смог этого сделать, так как Светлана не отвечала на его звонки. Тогда в своем микроблоге Мальков разместил видеообращение к бывшей жене. Сама Макеева тоже решила обратиться к Светлане Мальковой. Анастасия призвала экс-жену своего нового мужа прекратить мстить ей и травить её. Анастасия Макеева написала, что ей не хотелось бы обвинять Светлану или пытаться в чем-то уличить ее. Однако звезда подчеркнула, что Мальковой необходимо перестать вести агрессивную атаку в Сети против неё.
«Обращаюсь к ……не стоит продолжать то, что вы делаете… Лучше направьте свою энергию на ликвидацию конфликта с Андреем, ибо теперь ваши амбиции в желании мстить отразились на состоянии здоровья ребенка и это уже факт, отображенный в медицинском документе».
Актриса добавила, что ей не нужны чужие дети. Этими словами ей захотелось пресечь разговоры о сыне супруга от бывшей жены.
«Мне чужие дети не нужны, при обоюдных симпатиях с радостью могу сделать приятное им, но это не принципиальная позиция. Мне всё равно, где чьи дети живут, я не сиделка Андрея и не слежу за его перемещениями! Давать оценку моему выбору в личной жизни тоже не стоит. Я никому из вас не даю совет, за кого выйти замуж. Никого не держу силой. Я актриса, и моя работа на сцене».
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