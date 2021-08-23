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Анастасия Макеева рассказала, как лечится после потери голоса

23 августа
2021 год

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23 августа 2021
Анастасия Макеева, которая недавно вышла замуж, попала в грандиозный скандал. Артистке устроили травлю в Сети, после чего её госпитализировали с нервным срывом и потерей голоса. После лечения артистка решила поделиться с подписчиками в инстаграме новостями о своём самочувствии, а также рассказала о способах лечения.

Анастасия Макеева рассказала, как лечится после потери голоса

Возмущённая Макеева рассказала фанатам о том, как лечится. Она сообщила, как восстанавливала голос.

«При потере голоса на нервной почве и в последствии травмы может быть несколько сценариев развития. Были в практике случаи, когда голос восстанавливался за неделю, но были случаи, когда несколько месяцев. Муж делает мне уколы, я делаю ингаляции гормональными, очень сильными препаратами, и мы нашли в Любляне фонеатора. Едет еще и вторая исполнительница, поэтому пока большой вопрос выйду ли я на сцену или нет. Но мы работаем над этим активно, спасибо вам за то, что переживаете».

Анастасия также решила прокомментировать конфликт с экс-супругой своего мужа. После развода Романа актриса делилась, что Светлана запрещает детям общаться с отцом. Более того, она, по мнению Макеевой, пытается манипулировать бывшим супругом с помощью отпрысков. Пока Анастасия находилась в больнице, Роман решил проведать своих детей, однако снова не смог этого сделать, так как Светлана не отвечала на его звонки. Тогда в своем микроблоге Мальков разместил видеообращение к бывшей жене. Сама Макеева тоже решила обратиться к Светлане Мальковой. Анастасия призвала экс-жену своего нового мужа прекратить мстить ей и травить её. Анастасия Макеева написала, что ей не хотелось бы обвинять Светлану или пытаться в чем-то уличить ее. Однако звезда подчеркнула, что Мальковой необходимо перестать вести агрессивную атаку в Сети против неё.

«Обращаюсь к ……не стоит продолжать то, что вы делаете… Лучше направьте свою энергию на ликвидацию конфликта с Андреем, ибо теперь ваши амбиции в желании мстить отразились на состоянии здоровья ребенка и это уже факт, отображенный в медицинском документе».

Актриса добавила, что ей не нужны чужие дети. Этими словами ей захотелось пресечь разговоры о сыне супруга от бывшей жены.

«Мне чужие дети не нужны, при обоюдных симпатиях с радостью могу сделать приятное им, но это не принципиальная позиция. Мне всё равно, где чьи дети живут, я не сиделка Андрея и не слежу за его перемещениями! Давать оценку моему выбору в личной жизни тоже не стоит. Я никому из вас не даю совет, за кого выйти замуж. Никого не держу силой. Я актриса, и моя работа на сцене».
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обсуждение >>
№ 1
Анастасия Стипко   23.08.2021 - 13:17
Как много Макеевой в новостях.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анастасия Макеева рассказала, как лечится после потери голоса фотографии
Анастасия Макеева рассказала, как лечится после потери голоса фотографии
Анастасия Макеева рассказала, как лечится после потери голоса фотографии
Анастасия Макеева рассказала, как лечится после потери голоса фотографии
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