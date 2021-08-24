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«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным

24 августа
2021 год

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24 августа 2021
Агата Муцениеце известна не только как талантливая актриса, но и как бойкая ведущая YouTube-шоу «Честный развод». На днях Агата рассказала проекту «Георгий За Кадром» о том, как ей пришла идея брать интервью у разведённых артистов и как это шоу помогло пережить личную драму.

«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным

Год назад на фоне болезненного расставания с актёром Павлом Прилучным Агата Муцениеце начала делать собственное YouTube-шоу и в формате интервью общаться с артистами, пережившими развод. Для Агаты этот проект стал терапией: до недавнего времени публично говорить о разводах никто не решался, и для многих, в том числе и для Агаты, первые шаги в бракоразводном процессе были непонятны и мучительны. Чтобы сбавить градус напряжения, актриса решилась делать шоу. И неожиданно стала «экспертом по разводным делам».

«Мне кажется, самое страшное – это остаться, а не уйти. А потом всю жизнь жалеть. Если началась срань в отношениях, то лучше не будет. Если всё поплыло, начало рушиться, то лучше уходить. Если бы люди жили по 400 лет, то они бы офигели 350 лет быть вместе», – рассуждает об отношениях Муцениеце.

«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным

«На эту тему никто не разговаривал так откровенно, все разводились и стеснялись. Когда я сама с этим столкнулась, я поняла, как это тяжело. Теперь ты делишься, рассказываешь, рассуждаешь об ошибках, которые все повторяют один за другим, ты можешь это обсудить. Когда я начала разводиться, я даже не знала, куда идти и какие документы нужны. Я звонила подруге, которая разводилась, и спрашивала у неё. Какая-то подпольная система. Никто об этом не говорит громко. Срочно надо было выговориться. Человек с раненной душой вызывает интерес у зрителя. Все наблюдали, как я с этим справляюсь».

Агата честно и открыто говорит о том, что для неё развод с Павлом Прилучным стал поводом для привлечения к себе внимания: «Я хайпую на разводе! Восемь лет отдала человеку, родила ему двух новых людей, и он так подло со мной поступил? Конечно, я буду хайповать! Ну хоть так я какую-то выгоду должна получить», – шутит актриса.

Но в актёрской профессии Агата всего достигает своим трудом, и имя бывшего мужа ей для этого не нужно: «Как я могу хайповать на имени человека, если я актриса? Я иду на пробу и не говорю, что я бывшая жена Прилучного. Я иду и пробуюсь на роль. Может, ему хотелось бы думать, что его имя прибавляет мне медийного веса, но нет. Я всегда была самостоятельной личностью и начинала карьеру без этого человека. Много проектов у меня случилось из-за того, что я сама по себе единица. И никакого веса эта фамилия в карьере для меня не имеет».
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«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным фотографии
«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным фотографии
«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным фотографии
«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным фотографии
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