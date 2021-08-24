«Самое страшное – это остаться, а не уйти»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце
известна не только как талантливая актриса, но и как бойкая ведущая YouTube-шоу «Честный развод»
. На днях Агата рассказала проекту «Георгий За Кадром»
о том, как ей пришла идея брать интервью у разведённых артистов и как это шоу помогло пережить личную драму.
Год назад на фоне болезненного расставания с актёром Павлом Прилучным
Агата Муцениеце начала делать собственное YouTube-шоу и в формате интервью общаться с артистами, пережившими развод. Для Агаты этот проект стал терапией: до недавнего времени публично говорить о разводах никто не решался, и для многих, в том числе и для Агаты, первые шаги в бракоразводном процессе были непонятны и мучительны. Чтобы сбавить градус напряжения, актриса решилась делать шоу. И неожиданно стала «экспертом по разводным делам»
.
«Мне кажется, самое страшное – это остаться, а не уйти. А потом всю жизнь жалеть. Если началась срань в отношениях, то лучше не будет. Если всё поплыло, начало рушиться, то лучше уходить. Если бы люди жили по 400 лет, то они бы офигели 350 лет быть вместе»
, – рассуждает об отношениях Муцениеце.
«На эту тему никто не разговаривал так откровенно, все разводились и стеснялись. Когда я сама с этим столкнулась, я поняла, как это тяжело. Теперь ты делишься, рассказываешь, рассуждаешь об ошибках, которые все повторяют один за другим, ты можешь это обсудить. Когда я начала разводиться, я даже не знала, куда идти и какие документы нужны. Я звонила подруге, которая разводилась, и спрашивала у неё. Какая-то подпольная система. Никто об этом не говорит громко. Срочно надо было выговориться. Человек с раненной душой вызывает интерес у зрителя. Все наблюдали, как я с этим справляюсь»
.
Агата честно и открыто говорит о том, что для неё развод с Павлом Прилучным стал поводом для привлечения к себе внимания: «Я хайпую на разводе! Восемь лет отдала человеку, родила ему двух новых людей, и он так подло со мной поступил? Конечно, я буду хайповать! Ну хоть так я какую-то выгоду должна получить»
, – шутит актриса.
Но в актёрской профессии Агата всего достигает своим трудом, и имя бывшего мужа ей для этого не нужно: «Как я могу хайповать на имени человека, если я актриса? Я иду на пробу и не говорю, что я бывшая жена Прилучного. Я иду и пробуюсь на роль. Может, ему хотелось бы думать, что его имя прибавляет мне медийного веса, но нет. Я всегда была самостоятельной личностью и начинала карьеру без этого человека. Много проектов у меня случилось из-за того, что я сама по себе единица. И никакого веса эта фамилия в карьере для меня не имеет»
.
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