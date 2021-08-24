Слабовольное население, играющее в тетрис: Дмитрий Лысенков о российских мужчинах

Дмитрий Лысенков
, с участием которого недавно вышел сериал «Большая секунда»
на платформе «START», в эфире программы «The City. Говорим»
рассказал об интересных женщинах в киноиндустрии и безвольных мужчинах в обществе.
«Я работал со многими режиссерами-женщинами, которые во многом интереснее мужчин. Например, Алёна Званцова, Жанна Кадникова, Оксана Карас, сейчас с Наталией Мещаниновой буду работать. Это люди, которые знают, чего они хотят. А вы бы видели, сколько женщин за кадром! Если говорить о классической драматургии, то там вокруг одной женщины много мужчин. Это так заложено самой природой, правда? А если говорить о новых историях, то сериал «Чики» – чисто женская история. Там мужчины абсолютно безвольные ребята»
, – поделился мнением Дмитрий.
Рассуждая о смене гендерных ролей, актер заметил, что российское общество давно «вытягивают» женщины: «Если говорить о нашей стране, то женщины уже давно взяли на себя воз, который тащат за мужчин. Нечего удивляться, что и в искусстве они начинают проявлять себя более активно, чем мужчины. Это закономерно. Почему мужчины стали вдруг безъяйцевыми? Я не знаю, почему так, и надеюсь, что я не такой. Я пытаюсь сам тащить свою ответственность. Но в основном я наблюдаю такое слабовольное, играющее в тетрис и в шарики в метро население, с брюхом через ремень уже после 30 лет. Я не знаю, как с этим бороться»
.
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