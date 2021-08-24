Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой

На днях Семёну Слепакову
исполнилось 42 года. По этому поводу артист решил подвести итоги за последний год жизни и впервые прокомментировал отношения с бывшей женой. Всё по порядку он изложил у себя в Инстаграме
.
«Вот и прошел мой 41-ый год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь»
, – поделился Семён. Ранее СМИ сообщали
, что причиной развода супругов стала измена Семёна, однако, слухи так и остались неподтвержденными.
Развод – не повод опускать руки, поэтому артист начал работать над собой и перешёл на ЗОЖ: «Я похудел на 13 кг, а также с апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать - пока не знаю, как сложится. Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся 4 раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой!»
И еще один повод для гордости – таинственные «личные моменты»: «Плюс есть еще несколько личных моментов, которые я разрулил, и почувствовал себя молодцом»
, – написал Слепаков.
Артист отметил, что, находясь в эпицентре медиа-скандалов
, забывает поблагодарить своих подписчиков, и решил исправить ситуацию: «А ещё я недавно подумал о том, что, дискутируя здесь с теми, кто меня оскорбляет и выводит из себя, я забываю сказать важные слова тем, кто дает мне поддержку, любовь и силы двигаться дальше. И мне кажется, что сегодня - идеальный день, чтобы это сделать. Дорогие мои подписчики! Вы для меня очень важны. Я радуюсь, когда Вы ставите свои смайлики и пишете, что Вам понравилось то, что я опубликовал. Вы часто оставляете остроумные комментарии, и я смеюсь, когда их читаю. Я прислушиваюсь, когда Вы пишете мне свои мысли, поправляете и советуете что-то по существу. В общем, я рад, что вы у меня есть, и что вы - такие клевые. Спасибо Вам! Будьте здоровы и счастливы! Пусть жизнь приносит Вам удовольствие. Ваш я»
, – заключил Семён.
обсуждение >>