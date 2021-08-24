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Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой

24 августа
2021 год

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24 августа 2021
На днях Семёну Слепакову исполнилось 42 года. По этому поводу артист решил подвести итоги за последний год жизни и впервые прокомментировал отношения с бывшей женой. Всё по порядку он изложил у себя в Инстаграме.

Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой


«Вот и прошел мой 41-ый год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь», – поделился Семён. Ранее СМИ сообщали, что причиной развода супругов стала измена Семёна, однако, слухи так и остались неподтвержденными.

  Развод – не повод опускать руки, поэтому артист начал работать над собой и перешёл на ЗОЖ: «Я похудел на 13 кг, а также с апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать - пока не знаю, как сложится. Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся 4 раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой!»

И еще один повод для гордости – таинственные «личные моменты»: «Плюс есть еще несколько личных моментов, которые я разрулил, и почувствовал себя молодцом», – написал Слепаков.

Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой


Артист отметил, что, находясь в эпицентре медиа-скандалов, забывает поблагодарить своих подписчиков, и решил исправить ситуацию: «А ещё я недавно подумал о том, что, дискутируя здесь с теми, кто меня оскорбляет и выводит из себя, я забываю сказать важные слова тем, кто дает мне поддержку, любовь и силы двигаться дальше. И мне кажется, что сегодня - идеальный день, чтобы это сделать. Дорогие мои подписчики! Вы для меня очень важны. Я радуюсь, когда Вы ставите свои смайлики и пишете, что Вам понравилось то, что я опубликовал. Вы часто оставляете остроумные комментарии, и я смеюсь, когда их читаю. Я прислушиваюсь, когда Вы пишете мне свои мысли, поправляете и советуете что-то по существу. В общем, я рад, что вы у меня есть, и что вы - такие клевые. Спасибо Вам! Будьте здоровы и счастливы! Пусть жизнь приносит Вам удовольствие. Ваш я», – заключил Семён.
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№ 1
tuttobene (Москва)   24.08.2021 - 23:06
Фуууу! Грязные пальцы на ногах, трусы оранжевые... Асексуально, дешево и стрёмно... Стремитесь быть успешным?! Ноги сперва помойте, Слепаков! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой фотографии
Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой фотографии
Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой фотографии
Семён Слепаков впервые прокомментировал отношения с бывшей женой фотографии
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