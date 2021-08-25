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Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»

25 августа
2021 год

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25 августа 2021
На 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера фильма «Бестселлер», который выйдет в российский прокат 30 сентября. Картину лично представил исполнитель главной роли Майкл Кейн вместе с режиссёром Линой Росслер и продюсером Джонатаном Вэнджером.

По сюжету фильма молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды. Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов!

Перед показом фильма Майкл Кейн поделился своими впечатлениями о работе с режиссёром Линой Росслер, для которой эта картина стала полнометражным дебютом.

«В первый день съемок, когда я приехал на площадку, увидел там красивую актрису и спросил, где режиссёр. И она сказала мне: «Это я». «Боже мой, ты должна играть в этом фильме, а не снимать его, ты красивая!» Но она действительно фантастический режиссёр и сняла отличный фильм. Я счастлив, что наконец-то состоится мировая премьера фильма и спасибо, что вы тоже здесь», – поделился переживаниями Кейн.

Накануне премьеры фильма «Бестселлер» в Карловых Варах Майклу Кейну вручили «Хрустальный глобус» за выдающийся художественный вклад в мировое кино.

Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»
фото: Майкл Кейн

Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»

Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»
фото: Лина Росслер

Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»
фото: Джонатан Вэнджер

Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»
фото: Лина Росслер и Джонатан Вэнджер

Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»
фото: Майкл Кейн
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Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер» фотографии
Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер» фотографии
Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер» фотографии
Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер» фотографии
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