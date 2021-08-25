Сэр Майкл Кейн на премьере фильма «Бестселлер»

На 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера фильма «Бестселлер», который выйдет в российский прокат 30 сентября. Картину лично представил исполнитель главной роли Майкл Кейн вместе с режиссёром Линой Росслер и продюсером Джонатаном Вэнджером.
По сюжету фильма молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды. Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов!
Перед показом фильма Майкл Кейн поделился своими впечатлениями о работе с режиссёром Линой Росслер, для которой эта картина стала полнометражным дебютом.
«В первый день съемок, когда я приехал на площадку, увидел там красивую актрису и спросил, где режиссёр. И она сказала мне: «Это я». «Боже мой, ты должна играть в этом фильме, а не снимать его, ты красивая!» Но она действительно фантастический режиссёр и сняла отличный фильм. Я счастлив, что наконец-то состоится мировая премьера фильма и спасибо, что вы тоже здесь», – поделился переживаниями Кейн.
Накануне премьеры фильма «Бестселлер» в Карловых Варах Майклу Кейну вручили «Хрустальный глобус» за выдающийся художественный вклад в мировое кино.
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