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Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем

25 августа
2021 год

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25 августа 2021
На днях 50-летняя Марина Федункив дала большое интервью изданию «7дней», в котором спустя месяц после замужества раскрыла подробности семейных отношений с 37-летним избранником – итальянцем Стефано Маджи. Марина ответила на вопросы о разнице в менталитете, о заключении брачного договора и о том, кто кому готовит завтраки.

Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем

О браке с иностранцем

«Я не стала бы делить – за иностранца или не иностранца… Это в советское время выйти замуж за иностранца считалось чем-то уникальным, потому что железный занавес отделял нашу страну от других и иностранцы казались инопланетянами. Сейчас всё иначе. Тот же Стефано уже пятый год живет и работает в Москве, говорит по-русски. Есть ли разница в менталитете? Да, есть. Но она и между иностранцами присутствует. И потом, мне кажется, дело не в национальности супруга, а в его характере. Стефано – очень заботливый, галантный. Он всегда найдет правильные слова, чтобы меня успокоить и поддержать. Но при этом он со стержнем, мужчина, который умеет отстаивать свои границы и может быть твёрдым. А еще у него отличное чувство юмора. Для меня это главные плюсы, которые лично меня и покорили».

Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем

О брачном договоре

«Я к заключению брачных договоров отношусь спокойно, разные ситуации в жизни случаются, всевозможные юридические нюансы, поэтому в нём может быть необходимость. Стефано обсуждал со мной договор в том аспекте, чтобы у меня не было вопросов: может, ему от меня что-то нужно или он на что-то претендует? Не исключаю, что документ сделаем».

О штампе в паспорте

«Мы зафиксировали брак официально, скорее чтобы утрясти возможные юридические нюансы, которые могут возникнуть. Все же Стефано – иностранец. Может случиться, что ему надо будет уехать, а границы, не дай бог, опять закроют из-за пандемии или похожего чего-то. А в целом я совсем не против гражданских браков. Штамп в паспорте пусть и важная, но правовая формальность, на чувства и отношения друг к другу, если эти чувства настоящие, а люди самодостаточные и с мозгами, повлиять она никак не может».

Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем


О хозяйстве

«Я бы, наверно, с удовольствием варила борщи и кашеварила, если бы у меня было больше времени. Супруг мой на это не жалуется. Он сам великолепно готовит. Удивляет меня иногда завтраками или обалденной пастой. Но и он готовит совсем нечасто, так как тоже очень занятой человек. В те дни, когда наши графики совпадают и у нас обоих выходной, предпочитаем заказать еду и наслаждаться общением, а не убивать день на кулинарию или уборку. Можем провести день дома с нашими животными, может в ресторанчик выбраться».

О свадьбе

«Канал «Пятница!» покажет нашу с мужем свадьбу в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы». Стефано это даётся непросто, ведь он человек изначально непубличный. И все нынешние медиаактивности терпит из любви и уважения ко мне, за что ему отдельное огромное спасибо».
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