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«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство

25 августа
2021 год

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25 августа 2021
50-летняя Марина Федункив этим летом тайно вышла замуж за итальянца, который моложе неё на 13 лет. Для артистки это не первый брак, однако, детей от экс-супругов у Марины нет. На днях актриса рассказала о своём отношении к позднему материнству и поделилась планами на рождение детей в интервью изданию «7дней».

«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство

«Я очень люблю детей и прекрасно отношусь к деторождению в любом возрасте. И вот эти клише «старородящая» меня немного раздражают. Ну, я сама по тем меркам «поздний ребёнок». Раньше женщин и в 27 лет считали старородящими. А сейчас люди в этом возрасте только жить начинают. Современный уровень эволюции и медицины позволяет сдвигать сроки старения организма. Я знаю пары, которые родили или усыновили сильно после срока и счастливы. Дети дают желание жить, мотивацию, чтобы их вырастить и поднять на ноги. Для себя я материнства тоже не исключаю. Не готова сейчас вдаваться в детальное обсуждение, как и когда. Нет задачи – иметь детей обязательно, но и отказываться от этой мысли не планируем», – рассказала Марина Федункив.

«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство


Актриса также отметила, что не забывает следить за своим здоровьем для продления молодости: по врачам регулярно не ходит, но при опасных симптомах за медицинской помощью обязательно обращается.

«Не могу сказать, что я прямо-таки забиваю на себя и здоровье, нет. Но и регулярные проверки и диспансеризации не делаю, скорее, обращаюсь к врачу по мере необходимости или если уж совсем приперло. Но с возрастом всё больше и больше понимаю, что здоровьем жертвовать не стоит. Чтобы не получилось такого, что в душе вы молоды и активны, а реализовать это чисто физически не получается».

«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство

О своём возрасте Марина говорит с достоинством – конечно, сил становится меньше, но и каждый день проживаешь более осознанно, чем в двадцать лет: «Возрастные изменения на каждого накладывают некоторые ограничения – меньше сил. То, что легко удавалось в двадцать, уже не получается, зато сейчас живешь более осознанно, ловишь, что называется, момент. Это очень важно, и как только начинаешь это делать, сразу и энергия появляется, и силы. Хочется жить и дышать полной грудью».
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№ 2
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   25.08.2021 - 22:16
Я с её творчеством не знакома, а он оказался неизвестный, а иначе были б любимой звездной парой. В ВК в группе "Русского радио" я на вопрос о любимой звездной паре ответила: "Курникова и... читать далее>>
№ 1
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   25.08.2021 - 22:11
Меня тоже раздражало, но я решила к чужим взглядам на личную жизнь относиться с юмором. Думаю, как бы пошутить. Ребята, а чего вы хотите, чтоб как можно раньше? Инициацию хотите пройти? Тогда, может, вам... читать далее>>
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«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство фотографии
«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство фотографии
«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство фотографии
«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство фотографии
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