«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство

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Про менталитет, брачный договор и штамп в паспорте

Марина Федункив рассказала о браке с итальянцем

И подвёл итоги прошедшему 41-ому году жизни

24 августа

Слабовольное население, играющее в тетрис: Дмитрий Лысенков о российских мужчинах

И женщинах, которые всё тащат на себе