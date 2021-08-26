Екатерина Васильева постриглась в монахини

76-летняя Екатерина Васильева
стала монахиней. Об этом в своём Telegram-канале
сообщила актриса Мария Шукшина
.
«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын - священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!»
, – подписала Мария фотографию.
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, Екатерина Васильева приняла монашеский постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве. В монашестве Екатерина Сергеевна получила имя Василиса
. Известно, что в 1993 году актриса стала послушницей в Толгском монастыре, но позже всё-таки вернулась к съёмкам.
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