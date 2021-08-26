Екатерина Васильева постриглась в монахини

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На «Стрелке» прошла закрытая премьера от онлайн-кинотеатра KION

Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»

В Театре Ермоловой прокомментировали скандал с уволенными актёрами

25 августа

«Клише «старородящая» меня немного раздражает»: Марина Федункив о планах на материнство

Актриса считает, что иметь детей – никогда не поздно