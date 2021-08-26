В Театре Ермоловой прокомментировали скандал с уволенными актёрами

В пресс-службе Театра Ермоловой
дали официальный ответ
на обвинения в адрес театра и бывшего
художественного руководителя Олега Меньшикова
в незаконном сокращении артистов. В результате конфликта администрация театра готовит исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации.
«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, но при этом вызывают злобу и грубые комментарии в социальных сетях»
, – опубликовали сообщение на сайте от имени пресс-службы.
Недовольство кадровой и репертуарной политикой театра ранее высказывали Елена Папанова
, Анна Скварник
, Мария Бортник
и Людмила Шмелёва
. Кроме того, руководство обвинили в занижении зарплат «андреевцам» – труппе, работавшей под руководством Владимира Андреева
, – якобы молодые артисты, студенты Олега Меньшикова, получают за спектакли в несколько раз больше. В театре с обвинениями не согласны и ответили на них по всем пунктам.
Как отмечает пресс-служба, все кадровые решения соответствуют Трудовому кодексу, а в списке на сокращение «изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста»
– туда попали только те, кто не имеет ролей, не появляется в театре и не принимает участие в творческой жизни коллектива. Изменения в репертуарной политике вызваны экономической целесообразностью и заинтересованностью зрителей, а в ходе финансовых проверок театра нарушений выявлено не было.
Недовольным артистам напомнили, что для решения вопроса цивилизованным способом у них есть право на судебное разбирательство, однако, этим правом театр решил воспользоваться сам: в адрес некоторых уволенных актёров готовят исковые заявления о защите чести и достоинства культурного учреждения.
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