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Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»

26 августа
2021 год

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26 августа 2021
На днях в институте «Стрелка» состоялась закрытая премьера сериала «Коса» онлайн-кинотеатра «KION» и презентация осенних премьер платформы. Среди гостей мероприятия, организованного в рамках фестиваля «Strelka Film Festival by Kion», были замечены Катерина Шпица, Мария Голубкина, Ольга Сутулова, Эвелина Блёданс, Анна Банщикова, Дарья Екамасова, Дарья Повереннова и другие артисты.

Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»
фото: Катерина Шпица

Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»
фото: Мария Голубкина

Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»
фото: Ольга Сутулова


Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»
фото: Эвелина Блёданс


Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»
фото: Анна Банщикова

Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»
фото: Дарья Екамасова


Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса»
фото: Дарья Повереннова
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Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса» фотографии
Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса» фотографии
Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса» фотографии
Катерина Шпица, Дарья Екамасова и Мария Голубкина на премьере сериала «Коса» фотографии
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