Наталью Бочкарёву обокрали в Москве

Российская актриса Наталья Бочкарёва
пострадала от действий злоумышленников. Об этом сообщает «Комсомольская правда
».
На днях актриса, исполнившая главную роль в сериале «Счастливы вместе
», обратилась в полицию и рассказала, что на ночь оставила свой автомобиль на парковке около дома на улице Бочкова. Утром артистка обнаружила, что неизвестные похитили дорогие запчасти и значок Mercedes.
Источник в правоохранительных органах заявил, что ущерб от действий воров составил около 200 тысяч рублей. Он также добавил, что было возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские изучают улики и записи с камер видеонаблюдения.
«С заявлением в полицию обратилась 41-летняя актриса Наталья Бочкарева. Женщина сообщила о том, что неизвестные украли с ее автомобиля «Мерседес Гелендваген» ценные запчасти. Неизвестные похитили решетку радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок Мерседес. Общий ущерб от действий воров составил 200 000 рублей».
обсуждение >>