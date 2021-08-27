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Наталью Бочкарёву обокрали в Москве

27 августа
2021 год

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27 августа 2021
Российская актриса Наталья Бочкарёва пострадала от действий злоумышленников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Наталью Бочкарёву обокрали в Москве

На днях актриса, исполнившая главную роль в сериале «Счастливы вместе», обратилась в полицию и рассказала, что на ночь оставила свой автомобиль на парковке около дома на улице Бочкова. Утром артистка обнаружила, что неизвестные похитили дорогие запчасти и значок Mercedes.

Источник в правоохранительных органах заявил, что ущерб от действий воров составил около 200 тысяч рублей. Он также добавил, что было возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские изучают улики и записи с камер видеонаблюдения.

«С заявлением в полицию обратилась 41-летняя актриса Наталья Бочкарева. Женщина сообщила о том, что неизвестные украли с ее автомобиля «Мерседес Гелендваген» ценные запчасти. Неизвестные похитили решетку радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок Мерседес. Общий ущерб от действий воров составил 200 000 рублей».
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