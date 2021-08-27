«У меня много комплексов по этому поводу»: Юлия Пересильд об отношениях с Алексеем Учителем

Юлия Пересильд
дала интервью изданию «Psychologies
». В нём актриса рассказала об отношениях с режиссёром Алексеем Учителем
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Отношения с Учителем
приписывали когда-то и Кристине Асмус
, Пересильд же родила режиссёру двоих детей, однако не любит говорить о связи с Алексеем Учителем. Во многом причина тому — его официальный брак. Пока Пересильд и Учитель находились в отношениях, он состоял в законных отношениях с Кирой Саксаганской
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«Живём мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Лёша, сыновья Лёши — мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен. Всё остальное — ерунда. И, конечно, я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе... Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не простроить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: «Пошли замуж!»
Пересильд также вспомнила о начале романа с режиссёром, который старше её на 33 года. Юлия призналась, что роман с женатым Учителем стал для неё настоящим испытанием.
«У меня много комплексов по этому поводу. Но это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — всё это ерунда по сравнению с любовью и детьми... Всегда неприятно, если мои успехи кому-то приписывают. Я, например, на тот момент снималась, играла в Театре наций... Когда-то педагоги в ГИТИСе говорили: «Ты не пряник, чтобы всем нравиться». Вот я совершенно точно не пряник. Терпеть не могу современную тенденцию создавать популярность за счет личной жизни».
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