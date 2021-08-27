СМИ: Диана Крюгер выходит замуж за Нормана Ридуса

45-летняя Диана Крюгер
и 52-летний Норман Ридус
решили связать себя узами брака. Новость о помолвке пары изданию «People
» сообщил источник из окружения влюбленных.
Для актрисы брак станет вторым — её первым мужем был Гийом Кане
, с которым они прожили вместе пять лет. Затем её связывали длительные отношения с Джошуа Джексоном
, но после 10-летнего романа пара рассталась. Ридус же собирается под венец впервые.
Крюгер и Ридус находятся в длительных отношениях. Когда в 2018 году у актёров родился ребёнок
, Крюгер призналась, что столкнулась с трудностями материнства
. Диана трепетно относится к воспитанию дочери, долгое время она скрывала пол ребёнка и просила СМИ не вмешиваться в её личную жизнь
.
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