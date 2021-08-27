«Во мне очень много материнских инстинктов»: Екатерина Варнава о желании завести детей

Варнава поделилась откровенной историей и объяснила, почему в данный момент она хоть и хочет родить ребенка, но физически не может этого сделать. О проблеме бесплодия говорила и актриса Анастасия Макеева, которая перенесла 4 ЭКО. Артистка считает, что для рождения ребёнка необходимо не только наблюдение у врача, но и стабильное психологическое состояние. После тщетных попыток забеременеть Анастасия Макеева приняла решение готовиться к родам с квантовым психологом, который помогает ей «прорабатывать» внутренние переживания по поводу неудачных операций. Варнава же пока что пытается забеременеть без ЭКО.
«В моей жизни был момент, связанный с беременностью: я еще раз говорю, что очень хочу ребенка. У меня был выкидыш. И я это очень серьезно переживала. У меня никогда не стоял вопрос, сделать ли аборт: я всегда хотела ребенка. Так случилось, что я узнала о своей беременности на третьем месяце. Было отщепление плода. Все произошло очень сумбурно и быстро, но в моей голове уже все сложилось. Я уже представила себя с животом и мамой. И вообще, во мне очень много материнских инстинктов. Я обожаю детей. Сейчас в моей жизни такой период — я пытаюсь, но пока не получается».
Варнава также призналась, что именно в Молочникове видит отца своих детей. По мнению актрисы, Александр еще обязательно войдет в историю.
«Я вижу себя матерью его детей. Я уверена, что он войдет в историю».
Екатерина подытожила тему беременности мыслью о том, что вопросы «об интересном положении» считает и вовсе бестактными.
«Был период в жизни, когда меня об этом спрашивали все. Я этот вопрос в отношении себя слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него просто плюют. Еще раз обращусь ко всем: когда вы задаете подобный вопрос женщине, которая в 36 еще не родила, то, скорее всего, на это были причины. Во-вторых, она, возможно, этого и не хотела. В-третьих, могут быть проблемы со здоровьем».
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