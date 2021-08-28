Александр Сокуров выступил в защиту активисток, поддержавших афганских женщин

Александр Сокуров
написал обращение в Совет по правам человека с целью защитить активисток «СоцФем Альтернативы», которые вышли на одиночные пикеты в поддержку афганских женщин и получили штраф в размере 200 тысяч рублей. Текст письма режиссёр опубликовал на своей странице в Facebook
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Сокуров отметил, что пикетчицы – единственные россиянки, проявившие солидарность с жертвами в Афганистане, за что теперь несут несправедливое наказание. Он обратился к женщинам из Совета по правам человека с просьбой защитить активисток и выразить протест против решения суда.
«Уважаемые коллеги! Только что я прочёл в сети сообщение о том, что Пресненский суд Москвы назначил 200 тысяч рублей штрафа участницам пикета в защиту афганских женщин. Понимаю, что мужчины-члены Совета и наш глава, скорее всего, не заинтересуются этим событием, — обращаюсь к женщинам, входящим в Совет с просьбой защитить наказанных. Пикетчицы — единственные в нашей огромной стране, кто проявил солидарность с реальными жертвами и теми, кто неизбежно таковыми будут. Женщины, ставшие в пикет в Москве, защищали гуманитарные ценности и наказаны в России за это. Они наказаны и потому, что Президентский Совет по правам человека не защитил их, в том числе и их право отстаивать гуманитарную солидарность. Обращаюсь к женщинам-членам Совета с призывом обратить внимание на произошедшее и заявить публичный протест против решения суда»
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