Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полёту в космос

На днях Юлия Пересильд опубликовала пост в Инстаграме
, в котором рассказала о сложностях подготовки к полёту в космос. Совсем скоро, 5 октября 2021 года, Юлия вместе с режиссёром Климом Шипенко
отправится на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов»
.
«Тренировки… Выведение… Спуск… В скафандрах… Аммиачных масках… Завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва… Разбор полетов опытнейшими космонавтами… Тысячи незнакомых слов… И ночь для переработки информации... Заново перечитывая бортовую документацию, анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять. А завтра будет новый день и новые задачи… Слово «тяжело» не подходит — оно какое-то обычное и легкое. Формулировать «как это было» будем потом. А пока учиться, учиться и ещё раз учиться. Терпеливо слушая замечания…»
, – написала актриса под постом. В комментариях Юлию поддержали актрисы Варвара Шмыкова
, Елена Валюшкина
, Елизавета Боярская
, Марина Александрова
и Ксения Раппопорт
.
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