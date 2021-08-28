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Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полёту в космос

28 августа
2021 год

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28 августа 2021
На днях Юлия Пересильд опубликовала пост в Инстаграме, в котором рассказала о сложностях подготовки к полёту в космос. Совсем скоро, 5 октября 2021 года, Юлия вместе с режиссёром Климом Шипенко отправится на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов».

Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полёту в космос


«Тренировки… Выведение… Спуск… В скафандрах… Аммиачных масках… Завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва… Разбор полетов опытнейшими космонавтами… Тысячи незнакомых слов… И ночь для переработки информации... Заново перечитывая бортовую документацию, анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять. А завтра будет новый день и новые задачи… Слово «тяжело» не подходит — оно какое-то обычное и легкое. Формулировать «как это было» будем потом. А пока учиться, учиться и ещё раз учиться. Терпеливо слушая замечания…», – написала актриса под постом. В комментариях Юлию поддержали актрисы Варвара Шмыкова, Елена Валюшкина, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Ксения Раппопорт.
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