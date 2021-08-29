«Это когда-нибудь вообще закончится?»: Екатерина Варнава о покупке квартиры

Екатерина Варнава пообщалась с Идой Галич в рамках Youtube-шоу «Есть вопросики». В эфире актриса рассказала о покупке квартиры, заработке после пандемии и высказалась по поводу предложений поужинать с ней за деньги.
Актриса вспомнила, как ей предлагали поужинать с поклонником за 3,5 миллиона рублей, однако она тут же отказалась от такого предложения. Свою позицию она объяснила.
«Я тебе могу сказать самую крупную сумму, которую мне предлагали, чтобы встретиться и поужинать. Мне предложили за 3,5 миллиона. Я отказалась. Ты думаешь, что зря? Ну откуда я знаю? А вдруг там: «Закрывайте ворота, ломай ее!». Ты знаешь, как у меня визуалка работает? Когда мне предлагают такие деньги, я думаю, что с ними? Где гарантия, что этот ужин не перешел бы в какие-то другие предложения? Человек говорит мне: «Ты же пришла сюда за деньги. На что ты рассчитывала?». Я не хочу такие вопросы. Не хочу сидеть, моргать и говорить: «Я думала, что мы просто поедим гречку». Я ещё объясню, почему я отказалась. Потому что там началась торгошня. За миллион — нет, а за полтора — нет, за два, а за три с половиной. Это что такое? Ну нет, это странно всё».
Ида поинтересовалась у Екатерины, приобрела ли та собственную недвижимость. Варнава сообщила, что уже давно купила себе квартиру, однако теперь планирует её продать, поскольку её молодой человек отказывается жить в апартаментах, принадлежащих его избраннице.
«Квартиру я купила, да. Там сейчас идёт ремонт, и, скорее всего, я её буду продавать, потому что Молочников отказывается жить в этой квартире. Скорее всего, мы заново будем копить на новую квартиру. Это когда-нибудь вообще закончится? Категорически сказал, что не будет жить в квартире, которая принадлежит мне. И как только приходят какие-то деньги, они сразу идут на ремонт. Я сейчас практически ничего себе не покупаю. И должна отметить, что Александр тоже себе вообще ничего не покупает. Он вкладывается в свои проекты. Докупает какие-то декорации, ещё что-то. Деньги идут мои на ремонт или на какие-то там нужды, так и он еще ничего не покупает. Как-то очень нормально получается».
Также Варнава рассказала о заработках после пандемии. По словам звезды, предложений стало гораздо меньше, но и сама юмористка стала более избирательной с точки зрения проведения корпоративов.
«Я сейчас стала меньше зарабатывать, потому что от ряда проектов я отказалась и стала отказываться от каких-то корпоративных мероприятий. Корпоратив могу провести за миллион двести, могу провести за пятьсот тысяч, могу за бесплатно. Всё зависит от компаний. А на твоем дне рождении я не работала, я отдыхала. Когда я отдыхаю, за это я не прошу деньги так же, как и за ужин. После пандемии количество корпоративов уменьшилось, их стало гораздо меньше. Я стала избирательна, очень важно, у каких людей я веду мероприятие, и важно, с кем. Одна я сейчас категорически не веду, сколько бы мне не заплатили».
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