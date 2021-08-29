Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Европа»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Таинственное дитя: Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о материнстве

29 августа
2021 год

Лайфстайл >>
29 августа 2021
Очередная загадочная публикация в Инстаграме Ирины Горбачёвой: фотография с мужем Антоном Савлеповым и младенцем на руках. Не успели супруги подтвердить слухи о замужестве, как снова заставили поклонников гадать: правда ли в семье пополнение?

Таинственное дитя: Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о материнстве


Под фотографией Горбачёва оставила короткую подпись: «Чуть не забыла! С днём Кино!» – написала Ирина, как будто специально сохраняя интригу. В комментариях актрису тут же начали поздравлять с рождением малыша, но, скорее всего, совместная фотография сделана ради шутки.

«Вам очень к лицу ребёнок, друзья мои», «Поздравляю! Очень за вас рад! Вы подержали прекрасного чужого ребёнка!», «Я прошу прощения, но у Антона просто идеальная форма ногтей! У меня всё», – продолжили шутить в комментариях друзья Горбачёвой.

Муж актрисы Антон Савлепов на своей странице в соцсети поделился тем же снимком. Однако его подпись к фотографии заставила поклонников сомневаться еще больше: «Так много вопросов было из-за этой публикации в сториз. Хочу ответить всем и сразу. Да, это я, Ира и ребёнок. P. S. после свадьбы в Турции». Где правда, а где вымысел – остаётся только гадать, ожидая новую порцию шуток от супругов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Это официально: Ирина Горбачёва вышла замуж
Ирина Горбачёва вновь спровоцировала слухи о замужестве
Ирина Горбачева показала нового возлюбленного
Поиск по меткам
дети
персоны
Ирина Горбачёва

фотографии >>
Таинственное дитя: Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о материнстве фотографии
Таинственное дитя: Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о материнстве фотографии
Таинственное дитя: Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о материнстве фотографии
Таинственное дитя: Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о материнстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Европа»

Скорбим

Роман Громадский
28 августа ушёл из жизни актёр Роман Громадский.

День рождения >>

Марина Александрова
Дарья Белоусова (II)
Ольга Богачёва
Андрей Кизино
Ирина Лачина
Дзидра Ритенберга
Ремигиюс Сабулис
Андрей Файт
Михаил Чехов
Ричард Аттенборо
Ингрид Бергман
Карла Гуджино
Эллиот Гулд
Эмили Декен
Кассио Габус Мендес
Ребекка Де Морнэй
все родившиеся 29 августа >>

Афиша кино >>

Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Мафия: Смертельная игра
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Воспоминания
мелодрама, научная фантастика, нуар (черный фильм), триллер
США, 2021
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен