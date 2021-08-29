Таинственное дитя: Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о материнстве

Очередная загадочная публикация в Инстаграме Ирины Горбачёвой
: фотография с мужем Антоном Савлеповым
и младенцем на руках. Не успели супруги подтвердить слухи о замужестве
, как снова заставили поклонников гадать: правда ли в семье пополнение?
Под фотографией Горбачёва оставила короткую подпись: «Чуть не забыла! С днём Кино!»
– написала Ирина, как будто специально сохраняя интригу. В комментариях актрису тут же начали поздравлять с рождением малыша, но, скорее всего, совместная фотография сделана ради шутки.
«Вам очень к лицу ребёнок, друзья мои»
, «Поздравляю! Очень за вас рад! Вы подержали прекрасного чужого ребёнка!»
, «Я прошу прощения, но у Антона просто идеальная форма ногтей! У меня всё»
, – продолжили шутить в комментариях друзья Горбачёвой.
Муж актрисы Антон Савлепов на своей странице в соцсети
поделился тем же снимком. Однако его подпись к фотографии заставила поклонников сомневаться еще больше: «Так много вопросов было из-за этой публикации в сториз. Хочу ответить всем и сразу. Да, это я, Ира и ребёнок. P. S. после свадьбы в Турции»
. Где правда, а где вымысел – остаётся только гадать, ожидая новую порцию шуток от супругов.
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