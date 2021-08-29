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Дэвид Духовны рассказал, как его пытались завербовать в Церковь саентологии

29 августа
2021 год

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29 августа 2021
61-летний Дэвид Духовны в большом интервью изданию «DailyBeast» рассказал о своём друге – актёре Джейсоне Бидже, который в 1994 году вступил в Церковь саентологии, а уже к середине 2000-х пожертвовал им примерно 1 млн долларов. Тогда Духовны чуть не потерял Джейсона из-за религиозного увлечения, однако, сам вербовке не поддался.

Дэвид Духовны рассказал, как его пытались завербовать в Церковь саентологии


«Тогда мы с Джейсоном отдалились друг от друга, потому что саентологи тусуются сами по себе. Время от времени мы виделись, и я заметил, что его словарный запас стал другим. Язык, которым он описывал мир и личный опыт, особенно психологический, стал фанатичным и полностью поменялся. То ли у меня не хватило смелости дать ему пощёчину и вытащить его из этого, то ли он сам сказал, что счастлив, или… Может быть, я подвел его как друга в те годы?», – поделился переживаниями Дэвид.

Однажды Духовны самолично оказался в обществе саентологов, и его попытались завербовать: «Я был на свадьбе Джейсона в Центре знаменитостей в Лос-Анджелесе, и они устроили мне спектакль – сеанс с Е-метром. Я сразу понял, что это вербовка, потому что они задавали очень личные вопросы, собирали информацию, которую я бы не хотел передавать незнакомцам. Сеанс не удался. Я не играл по их правилам и больше к ним не возвращался».

Дэвид Духовны рассказал, как его пытались завербовать в Церковь саентологии


В 2007 году Джейсон Бидж всё-таки покинул Церковь. Но за время своего религиозного пристрастия он ни разу не подстрекал Дэвида войти в ряды саентологов, за что Духовны его поблагодарил: «Джейсон, спасибо ему, никогда не пытался меня вербовать. Как исключение, наверно, можно считать тот случай, когда он сказал: «Это здорово, и я думаю, что ты должен это попробовать». Но ничего серьёзнее».

Отдельно актёр упомянул систему налогообложения религиозной организации: в США Церковь саентологии не платит налог на прибыль.

«Это религия, но кто до этого додумался? Есть другие религии, которые также освобождены от налогов, и там много состоятельных людей. Это вопрос налогов и религий, но также это вопрос о том, почему бы не назвать самого себя религией? Почему я не могу быть своей собственной религией, чтобы не платить налоги?», – возмутился Духовны.
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Дэвид Духовны рассказал, как его пытались завербовать в Церковь саентологии фотографии
Дэвид Духовны рассказал, как его пытались завербовать в Церковь саентологии фотографии
Дэвид Духовны рассказал, как его пытались завербовать в Церковь саентологии фотографии
Дэвид Духовны рассказал, как его пытались завербовать в Церковь саентологии фотографии
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