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Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением

29 августа
2021 год

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29 августа 2021
Известный гейм-дизайнер Хидэо Кодзима назвал российского режиссера Илью Найшуллера гением в области музыки и видео. Он познакомил своих читателей в Твиттере с творчеством Найшуллера.

Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением

«Песня «Alone» играет в этом гейм-видео. На самом деле песня написана инди-рок-группой Biting Elbows, лидером и вокалистом которой является Илья Найшуллер. Он также является многообещающим российским режиссером, снявшим такие фильмы, как «Хардкор» и «Никто», — написал Кодзима.

Музыкальная композиция в исполнении Найшуллера и его группы Biting Elbows появится в режиссерской версии игры Death Stranding.

Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением

«Гениальный творец музыки и видео 21 века», — высказался гейм-дизайнер о режиссере.

Конечно, это не оставило Илью Найшуллера равнодушным. В ответ он поблагодарил Кодзиму за возможность стать частью культового проекта.

Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением
фото: Илья Найшуллер и группа Biting Elbows

«Вы мне льстите! Спасибо, Хидэо. Я очень взволнован и горжусь тем, что Biting Elbows является частью режиссерской работы Death Stranding!», — написал режиссёр.
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Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением фотографии
Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением фотографии
Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением фотографии
Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением фотографии
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