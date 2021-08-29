Хидэо Кодзима назвал Илью Найшуллера гением

«Песня «Alone» играет в этом гейм-видео. На самом деле песня написана инди-рок-группой Biting Elbows, лидером и вокалистом которой является Илья Найшуллер. Он также является многообещающим российским режиссером, снявшим такие фильмы, как «Хардкор» и «Никто», — написал Кодзима.
Музыкальная композиция в исполнении Найшуллера и его группы Biting Elbows появится в режиссерской версии игры Death Stranding.
«Гениальный творец музыки и видео 21 века», — высказался гейм-дизайнер о режиссере.
Конечно, это не оставило Илью Найшуллера равнодушным. В ответ он поблагодарил Кодзиму за возможность стать частью культового проекта.
фото: Илья Найшуллер и группа Biting Elbows
«Вы мне льстите! Спасибо, Хидэо. Я очень взволнован и горжусь тем, что Biting Elbows является частью режиссерской работы Death Stranding!», — написал режиссёр.
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