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Юлия Барановская снова судится с Андреем Аршавиным

29 августа
2021 год

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29 августа 2021
Телеведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин развелись в 2013 году после 9 лет брака. Их общие дети – двое сыновей и дочь — остались жить с матерью. В конце 2020 года Аршавин оспорил решение суда по алиментам. Он стал выплачивать меньшую сумму денег, ссылаясь на то, что теперь он должен платить алименты еще и на дочь от Алисы Казьминой, с которой футболист развёлся в 2019 году.

Юлия Барановская снова судится с Андреем Аршавиным

Ранее Барановская и Аршавин заключили мирное соглашение, согласно которому он должен был перечислять детям половину своих доходов. Теперь же сумма снизилась до 3/8. Юлию такой расклад не устроил, поэтому 31 августа во Втором кассационном суде состоится рассмотрение её жалобы.

Юлия Барановская снова судится с Андреем Аршавиным

«Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда. Было, как мы помним, заключено мировое соглашение. И то, что появился еще один ребенок, не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных. Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75% доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62%. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь. Пока же он за счет детей от первого брака фактически пытается улучшить свое материальное положение», — прокомментировал ситуацию адвокат телеведущей Владислав Подшебякин.
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Юлия Барановская снова судится с Андреем Аршавиным фотографии
Юлия Барановская снова судится с Андреем Аршавиным фотографии
Юлия Барановская снова судится с Андреем Аршавиным фотографии
Юлия Барановская снова судится с Андреем Аршавиным фотографии
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